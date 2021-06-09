Промоутер назвал бой Мейвезера и Пола фарсом

https://static.news.ru/photo/77c6852a-c9ab-11eb-8ae7-96000091f725_660.jpg Фото: mpi04/MediaPunch/Global Look Press

Один из самых авторитетных боксёрских промоутеров мира, глава компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о поединке бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с видеоблогером Логаном Полом. Его слова приводит BoxingScene.

Это типичная шутка и настоящий фарс. Я бы не стал платить и пять центов за просмотр этого боя. Все понимают, что всё происходило по сценарию. Мейвезер мог бы уложить Пола в любой момент, если бы только этого захотел, — заявил Арум.

Бой Мейвезера и Пола прошёл в ночь с 6 по 7 июня и продлился все отведённые для него восемь раундов. Победитель в поединке не был объявлен.

Как стало известно ранее, американский боксёр Флойд Мейвезер заработал 56,5 миллиона долларов за бой с YouTube-блогером Логаном Полом.