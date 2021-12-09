Старикам тут не место: почему бои ветеранов UFC может навредить лиге Хабиба

28 января 2022 года промоушен Хабиба Нурмагомедова предпримет попытку пробиться на американский рынок. В Майами пройдёт турнир EFC 44, среди участников которого значатся экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Рашад Эванс и обидчик Фёдора Емельяненко — Антонио Силва. Тем не менее, оба уже давно не демонстрируют высокие результаты, а их выступление на шоу вполне может подпортить реноме развивающегося промоушена.

Привлечение суперзвёзд

Eagle Fighting Championship смело можно назвать одним из самых быстро развивающихся российских MMA-промоушенов. За последний год он превратился из ещё одной региональной российской лиги в крупный и уважаемый чемпионат, самые яркие представители которого могут получить прямую путёвку в UFC. И неудивительно, что такой амбициозный человек как Хабиб Нурмагомедов не намерен останавливаться на достигнутом. Именно поэтому уже в январе EFC проведёт первый в своей истории турнир в США.

На данный момент известно, что EFC 44 пройдёт 28 января в Майами, а среди его участников значится сразу четверо бывших бойцов UFC, причём двоих вполне можно отнести к легендам MMA. Речь идёт о бывшем чемпионе в полутяжёлом весе Рашаде Эвансе и экс-претенденте на титул в категории до 120 килограммов Антонио Силве по прозвищу Бигфут. Последний известен российским болельщикам по поединку с Фёдором Емельяненко в Strikeforce, завершившемся сокрушительным поражением Последнего императора. На протяжении двух раундов бразилец избивал отечественного спортсмена в партере, что привело к остановке боя. В перерыве между пятиминутками врачи оценили его состояние и не позволили продолжить битву.

Однако на этом громкие имена не заканчиваются. На EFC в Майами также выступят суринамец Тайрон Спонг, проигравший лишь семь из 107 боёв по правилам кикбоксинга. А также двое бывших бойцов легчайшей категории UFC — Рэй Борг и Коди Гибсон. Первый из них даже успел побороться за пояс в наилегчайшем дивизионе с Деметриусом Джонсоном, но не преуспел. В 2020 году он покинул Абсолютный бойцовский чемпионат, после чего подрался на шоу арабского промоушена UAE Warriors.

Не исключено, что за оставшиеся полтора месяца кард EFC 44 пополнится новыми звёздами, но уже сейчас можно понять, что из себя будет представлять первый турнир лиги Нурмагомедова в США. Несомненно, без талантливых россиян он вряд ли обойдётся, но акцент будет сделан прежде всего на некогда известных ветеранах. И с учётом того, что в какой форме они находятся сейчас, это нельзя назвать логичным шагом.

Да, довольно почётно иметь среди участников шоу члена Зала славы UFC, но не стоит забывать, что Эванс не выходил в клетку с июня 2018 года. К тому моменту он уже шёл на серии из четырёх поражений, а нокаут в схватке с Энтони Смитом стал последним звоночком. Рашад продержался всего 53 секунды, а роковым оказался удар коленом в клинче. После такого фиаско решение ветерана повесить перчатки на гвоздь вряд ли кого-то удивило.

Его ровесник, 42-летний Силва всё ещё продолжает профессиональную карьеру, хотя большинство персональных поклонников Бигфута наверняка предпочли бы увидеть его уход на пенсию. Дело в том, что на данный момент в его пассиве значится восемь поражений подряд, шесть из которых — по правилам смешанных единоборств. Ещё по разу он уступил в кикбоксинге и кулачных боях, а последняя победа датирована августом 2015 года. Пожалуй, послужной список бразильца как ничто иное характеризует его нынешнее состоянии. Он не только давно прошёл свой пик, но уже длительное время является обычным джорнименом, готовым проигрывать где, когда и кому угодно. И именно такой боец будет возглавлять первый турнир промоушена Хабиба в США.

Пока складывается впечатление, что Эванс и Силва подписаны исключительно для того, чтобы своими громкими именами подогреть интерес к шоу. Проблема в том, что в клетке они уже давно не могут продемонстрировать что-либо внушительное, а в отсутствии этого их приглашение кажется исключительно пиар-ходом и не более. Причём в перспективе он способен лишь навредить реноме промоушена. Вряд ли EFC пойдёт на пользу, если две главные звезды турнира предстанут в ужасной форме, а затем ещё и улетят в глухие нокауты.

Что касается остальных, то они хоть и не могут похвастаться суперзвёздным статусом, зато не подпадают под категорию «сбитые лётчики». Борг и Гибсон являются крепкими бойцами — не более, зато оба продолжают биться на довольно высоком уровне и добиваться высоких результатов. То же самое можно сказать и о Спонге. Суринамец был сверхуспешен в кикбоксинге, а сейчас быстрыми темпами прогрессирует в боксе. На профессиональном ринге он уже успел одержать 14 побед и завоевать титулы чемпиона Латинской Америки по версиям WBC и WBO. При этом по правилам MMA он не дрался с 2013 года.

Развитие молодых или погоня за хайпом

Однако особый интерес вызывают не сами участники шоу в Майами, а цели, которые преследует Нурмагомедов. В августе он признавался, что у EFC нет цели стать одним из сильнейших промоушенов в мире, а главной задачей называл «создание площадки, на которой молодые бойцы будут получать возможность проявить себя». Но в этом случае наиболее логичным было бы до предела забить кард отечественными спортсменами, способными в ближайшее время пробиться в UFC. Ведь нет лучшего места «показать товар лицом», чем США. Но вместо этого Хабиб делает ставку на ветеранов, причём во главу ставит их популярность, а не текущее состояние.

Конечно, это поможет привлечь внимание аудитории, но впоследствии EFC 44 вполне может получить клеймо фрик-шоу. Громкие имена хоть и повышают ажиотаж вокруг мероприятия, но не гарантируют ему положительные отзывы фанатов. Те наверняка придут посмотреть на героев прошлого, но вряд ли покинут арену с позитивными эмоциями. Эванс и Силва на двоих проиграли 13 раз подряд и нет никаких предпосылок к тому, чтобы данная серия прервалась.

В этом плане вспоминается турнир по MMA, организованный легендарным боксёром Оскаром де ла Хойей под брэндом Golden Boy Promotions. Тогда для привлечения болельщиков был устроен реванш классической дуэли между Тито Ортисом и Чаком Лидделлом, а среди участников мероприятия фигурировало несколько экс-бойцов UFC. Однако то событие вызвало крайне негативную реакцию как у фанатов, так и у других спортсменов. Дело в том, что Айсмен предстал в ужасной форме и с трудом перемещался по клетке, а на пятой минуте оказался в глубоком нокауте. И пока есть опасения, что EFC 44 может быть чем-то похож на то шоу.

Несомненно, в будущем кард может кардинальным образом измениться, в связи с чем на первый план выйдут не битвы ветеранов, а конкурентные схватки с участием молодых звёзд Eagle FC. В противном случае, EFC рискует крайне неудачно начать экспансию в США и, что самое главное, потерять своё лицо. Ведь после этого говорить о развитии молодых талантов будет непоследовательно.

Несомненно, полностью отказываться от использования элитных спортсменов не стоит. Например, в организации схватки между Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым очень сложно найти минусы. Промоушен получил дополнительное внимание, а болельщики — возможность посмотреть за опытными и звёздными средневесами. К сожалению, сам бой оставил желать лучшего, но сами спортсмены находились в достойной форме. Остаётся лишь надеяться, что ради такого события Эванс и Силва проведут внушительную подготовку и не ударят в грязь лицом. Но шансов на это немного.