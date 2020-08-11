Стал известен возможный соперник Петра Яна в UFC

https://static.news.ru/photo/f006c1a6-dbec-11ea-b6eb-fa163e074e61_660.jpg Петр Ян Фото: Hans Gutknecht/Global Look Press

Следующим соперником чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна может стать американец Алджемейн Стерлинг. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Саят Абдрахманов.

Дата пока не определена, уточнил он. Сейчас важно определиться с тем, как составить тренировочный процесс 27-летнего бойца.

Если Петру не удастся вылететь в Таиланд, его надо будет или на тренировку в Россию отправить, или что-то еще придумывать. Скорее всего, он вновь выступит на одном из турниров в Абу-Даби, — сказал Абдрахманов на YouTube-канале PROMMA.

12 июля Ян досрочно выиграл поединок с бразильцем Жозе Альдо — боец стал вторым чемпионом UFC из России.

На данный момент Ян является победителем 15 боёв из 16. Стерлинг провел 22 поединка, в 16 из которых стал триумфатором, а в трёх проиграл.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Екатеринбурге появились граффити с изображением российского чемпиона UFC. Арт-объект создали петербургские художники из команды SPB Colors на трансформаторной подстанции.