Российский боец Пётр Ян проведёт поединок за титул чемпиона UFC

https://static.news.ru/photo/18245014-9295-11ea-914b-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российский боец смешанного стиля Пётр Ян проведёт бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Новый чемпион будет определён в ближайшее время. Пётр Ян будет драться за вакантный титул, — сказал Уайт на онлайн-конференции.

Соперник россиянина будет определён в течение недели.

Как сообщал NEWS.ru, американский боец Генри Сехудо нокаутировал соотечественника Доминика Круса, отстоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе и объявил о завершении карьеры.

Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.