Российский боец Пётр Ян проведёт поединок за титул чемпиона UFC

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российский боец смешанного стиля Пётр Ян проведёт бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Новый чемпион будет определён в ближайшее время. Пётр Ян будет драться за вакантный титул, — сказал Уайт на онлайн-конференции.
Соперник россиянина будет определён в течение недели.
Как сообщал NEWS.ru, американский боец Генри Сехудо нокаутировал соотечественника Доминика Круса, отстоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе и объявил о завершении карьеры.
Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.
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