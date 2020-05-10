Единоборства

Российский боец Пётр Ян проведёт поединок за титул чемпиона UFC

10:49, 10 мая 2020
Пётр Ян Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российский боец смешанного стиля Пётр Ян проведёт бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Новый чемпион будет определён в ближайшее время. Пётр Ян будет драться за вакантный титул, — сказал Уайт на онлайн-конференции.

Соперник россиянина будет определён в течение недели.

Как сообщал NEWS.ru, американский боец Генри Сехудо нокаутировал соотечественника Доминика Круса, отстоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе и объявил о завершении карьеры.

Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.

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