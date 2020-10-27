Нурмагомедов впервые высказался по поводу завершения карьеры

https://static.news.ru/photo/427f0394-1851-11eb-bf45-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов после возвращения из Дубаи в Россию в разговоре с журналистами впервые прокомментировал завершение спортивной карьеры. Его последний бой состоялся 24 октября против американца Джастина Гейтжи.

Поединок завершился во втором раунде. Победу Хабибу принёс проведённый удушающий приём. Нурмагомедов после победы объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Боец подчеркнул, что многие отреагировали на его решение по-разному. Например, руководству UFC , сказал Хабиб, хотелось бы, чтобы он и дальше выступал и зарабатывал деньги.

Сам же Нурмагомедов испытал счастье от принятого решения. По его словам, сейчас самое подходящее время для завершения карьеры. Тем более что через несколько лет аналогичное решение всё равно пришлось бы принять.

Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Пока планирую отдохнуть и всё осмыслить. Жизнь продолжается, мы движемся дальше, — заявил Хабиб.

Видеозапись его речи обнародована на странице правительства Дагестана в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Нурмагомедов поблагодарил за поддержку свою команду, с которой он прошёл путь в смешанных единоборствах.