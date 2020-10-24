Нурмагомедов поблагодарил свою команду за поддержку

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил за поддержку свою команду, с которой он прошёл путь в смешанных единоборствах.

Спасибо, Братья, за всё, без вас я бы не зашёл так далеко, ваша энергетика и поддержка для меня значит очень многое. Люблю вас очень, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.