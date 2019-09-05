https://static.news.ru/photo/897cc070-cfd1-11e9-9069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не стал общаться с представителями прессы на медиадне в Абу-Даби из-за экономии энергии, заявил менеджер бойца Ризван Магомедов.

Мы решили, что надо сэкономить энергию и сфокусироваться на весогонке, — приводит его слова Sport24 .

Магомедов добавил, что общение с журналистами вытягивает энергию, и пообещал, что после боя они исправятся.

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в 23:00 по московскому времени.