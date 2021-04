Нокаут-фантом: скандальный украинский боксёр изобразил муки «ниже пояса»

История такая: Иван Редкач всегда много разговаривает перед боями в духе того, что он выбьет из соперника всю нечисть, непременно нокаутирует его, причём быстро. Вот и перед боем с Прогрейсом — очень сильным, кстати, боксёром — он говорил, что выиграет нокаутом. Дескать, ставьте на меня последние деньги, я вам гарантирую победу.

Бой Редкач, естественно, проигрывал в одну калитку. И в шестом раунде он, видимо, решил резко изменить ситуацию в свою пользу. Для этого он не придумал ничего лучшего, чем симулировать пропуск запрещённого удара, намекая рефери, что бой надо останавливать, а соперника дисквалифицировать. На самом деле Прогрейс нанёс абсолютно легальный удар в левый бок Редкача, под рёбра, по селезёнке.

Причём, как видно на замедленных повторах, удар вообще прошёл по касательной и не зашёл куда надо. Рука фактически прошла мимо, только погладив кожу украинца.