Нокаут-фантом: скандальный украинский боксёр изобразил муки «ниже пояса»

Утром в воскресенье очередной бой проводил украинский боксёр Иван Редкач. Спортивного интереса к его поединку было не слишком много, и многие прошли бы мимо, если бы не крайне забавный эпизод. Редкач и раньше был больше известен из-за скандальных ситуаций, чем из-за побед, и вот случилась ещё одна. Американский чемпион Регис Прогрейс воткнул украинцу удар по касательной, после которого Иван упал и изобразил страшнейшие муки. Рефери думал даже купиться на это, но всё-таки присудил победу Прогрейсу.

Злые и меркантильные

История такая: Иван Редкач всегда много разговаривает перед боями в духе того, что он выбьет из соперника всю нечисть, непременно нокаутирует его, причём быстро. Вот и перед боем с Прогрейсом — очень сильным, кстати, боксёром — он говорил, что выиграет нокаутом. Дескать, ставьте на меня последние деньги, я вам гарантирую победу.

Бой Редкач, естественно, проигрывал в одну калитку. И в шестом раунде он, видимо, решил резко изменить ситуацию в свою пользу. Для этого он не придумал ничего лучшего, чем симулировать пропуск запрещённого удара, намекая рефери, что бой надо останавливать, а соперника дисквалифицировать. На самом деле Прогрейс нанёс абсолютно легальный удар в левый бок Редкача, под рёбра, по селезёнке.

Причём, как видно на замедленных повторах, удар вообще прошёл по касательной и не зашёл куда надо. Рука фактически прошла мимо, только погладив кожу украинца.

Redkach tried selling this as a low blow LMAOOOOOO pic.twitter.com/8TN53ycdVs — (@RespectDaBeard1) April 18, 2021

Так или иначе, удар был абсолютно легальным и намёки Редкача на попадание ниже пояса выглядят смешно. Судья тем не менее частично украинцу поверил и нокаут не зафиксировал. Он организовал подсчёт очков и отдал победу Прогрейсу техническим решением. Фактически — по очкам.

На этом комедия в исполнении Редкача не закончилась, он продолжил биться в конвульсиях на настиле ринга, а потом покинул арену на каталке, прикованный к ней ремнями. Американская публика (бой прошёл в Атланте) и комментаторы над этим откровенно смеялись.

Сам Редкач, когда пришёл в себя, отреагировал эмоционально.

Всё хорошо. Пусть говорят что угодно — комиссия знает лучше, для этого она и существует. Я не смотрю за всеми. Все уже мои и деньги и посчитали, и потратили, или уж знают, как потратят. Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди, но всё же не большинство. Тот же Папа Толя (Анатолий Ломаченко. — NEWS.ru) пишет Саше Гвоздику, что приехал меня поддержать. Это уже старческий маразм, — написал он в Facebook.

Вася, что ты куришь?

Отсылка к Анатолию Ломаченко относится к старому конфликту, который был у Редкача с семьёй украинского чемпиона. Вот как сам Иван это комментировал в прошлом году.

Если взять Васю Ломаченко и то, что он написал, чтобы люди рисовали кресты оливковым маслом на дверях, я ему сказал: «Вась, чё покурил? Поделись». Это было в шутку. И он меня заблокировал. Но я же не виноват, что у него с юмором проблемы. И у нас всё началось из-за этого, — приводит слова Редкача YouTube-канал BOXING STUDIO.

До этого Редкач нападал на Ломаченко словесно, желая победы Теофимо Лопесу в бою с Василием. А когда эта победа случилась — танцевал на костях. Дескать, российские спецслужбы научили Василия танцевать, симпатий к Ломаченко у него не больше, чем к президенту России и т. д. Затем, когда Редкача спросили за эти выпады, он ответил, что не то имел в виду, а «против Ломаченко могут болеть только зазомбированные украинцы». Поплыл Иван...

За несколько месяцев до этого, в январе 2020 года Редкача на год дисквалифицировали в США за укус боксёра Дэнни Гарсии. В момент укуса Иван назвал себя Майком Тайсоном. А уже после инцидента сказал, что не успел укусить оппонента, как тот заплакал — «папенькин сынок».

Словом, единственное, чем Редкач был известен, — вот таким. И сейчас, когда Прогрейс его перебоксировал, у фанатов бокса появился ещё один хороший повод посмеяться и немного позлорадствовать.