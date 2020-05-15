«Мощно»: Нурмагомедов оценил технику и скорость Тайсона

https://static.news.ru/photo/8c6d3502-b64f-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео с тренировки 53-летнего боксёра Майка Тайсона.

Американский спортсмен опубликовал Instagram видео, на котором показано, как он занимается в зале. Тайсон продемонстрировал скорость ударов и технику. Сейчас он готовится к благотворительному бою.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Даже российский боец не удержался. Он высоко оценил форму Тайсона.

Чётко и мощно, — написал Нурмагомедов под постом американца.

Последний бой Тайсон провёл 11 июня 2005 года, уступив ирландцу Кевину Макбрайду. Всего за свою спортивную карьеру Тайсон провёл 58 поединков, одержав 50 побед и потерпев 6 поражений. Другие два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майк Тайсон заявил о желании вернуться на ринг. Боксёр подчеркнул, что хочет вернуться в спорт, чтобы заработать средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью.