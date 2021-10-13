ММА-юморист: медаль Бастрыкина, порно в Махачкале и другие «приколы» Хабиба

Хабиб Нурмагомедов — возможно лучший боец своего поколения, трудно принизить его спортивные заслуги, но хейтеров у него всё равно много. И сегодня их стало ещё больше, после крайне неоднозначной шутки в Instagram. Мы расскажем, что это была шутка и вспомним другие его противоречивые высказывания, расколовшие российское и русскоязычное общество.

Медаль для Конора

Не всегда шутки бывают смешными и весёлыми, иногда можно нарваться на настоящее цунами из хейта. Под этой волной сейчас оказался Хабиб после поста в сторис Instagram.

Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы? — написал Хабиб на фото с изображением Макгрегора, намекая на массовую драку в октагоне после их боя в Лас-Вегасе.

Поводом для шутки стала история с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами и попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

То есть, фактически Хабиб оправдал действия троих выродков, которые совершили тяжкое преступление и сейчас заслуженно оказались в карцере. Хулиганы ногами избивали лежачего, и экс-чемпион UFC счёл это забавным вместо того, чтобы публично осудить действия своих земляков. Это не могло не вызвать крайне эмоциональную реакцию.

Мысли огромного количества людей выразил Олег Тактаров бывший коллега Нурмагомедова, первый в истории России обладатель пояса UFC. Он послал Хабиба на три буквы, несмотря на то, что ещё несколько лет назад был у него в гостях и в целом обозначал дружбу.

Олег Тактаров facebook.com/olegtaktarov

Убийца, лицо Макрона

Надо сказать, что это не первый случай, когда Хабиб молчаливо оправдывает тяжкие преступления, критикуя противоположную сторону. В октябре прошлого года он сделал пост в Instagram с лицом президента Франции Эммануэля Макрона, обезображенным следом от ботинка. В том посте были крайне агрессивные слова.

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите, — написал Хабиб.

Тот пост, кстати, так и не был удалён, несмотря на явное разжигание межрелигиозной розни и вражды. И что не менее важно, Хабиб так ни разу и не осудил убийцу Абдуллаха Анзорова, этнического чеченца. То есть, как поняли очень многие, с точки зрения Хабиба, отрезать голову учителю — это нормально, а бороться с такими преступлениями — нет. В России Хабиба тогда раскритиковали жёстко.

Война с театром

Ещё одна противоречивая история про Хабиба, которая разделила общество, случилась в феврале 2019 года. Тогда боец решил повоевать с театром. Ему не понравился спектакль «Охота на мужчин», который 23 февраля прошёл в Махачкале. Жанр постановки — комедия. В одной из сцен девушка пытается соблазнить парня.

Никакой порнографии там, конечно, нет: девушка в платье, парень — в расстёгнутой рубашке. Для Москвы это даже не эротика, а для Хабиба — возможно, порнография. Он написал яростный пост в Instagam.

Почему власть Дагестана молчит? Они назвали этот спектакль «Охота на мужчин». Это ведь прямое оскорбление нас. Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города? Или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел, — написал он.

После этого актёров засыпали угрозами в личных сообщениях, им пришлось извиняться и оправдываться. Хотя самим зрителям в Махачкале, пришедшим на тот спектакль, всё понравилось. Во всяком случае, об этом можно судить по видеозаписям, на них слышны одобрительные возгласы и смех. Сейчас те видеозаписи уже удалены из сети.

Болельщики жёстко раскритиковали Хабиба за его нравоучения и главный их аргумент звучал так: про порнографию нам рассказывает человек, который дерётся на глазах у всего мира в одних трусах.

Здесь Тимати и Егор Крид

И наконец, самая давняя из шумных историй — как Хабиб воевал с Егором Кридом и его патроном на тот момент — Тимати. 9 сентября 2018 года в Махачкале должен был пройти концерт Егора Крида, делами которого занимается лейбл Black Star. Хотя все билеты были раскуплены, организаторам пришлось отменить концерт: Криду начали угрожать в соцсетях. Писали, что целым он из города не уедет.

И на это отреагировал Хабиб — также в сторис Instagram. Он заявил, что отмена выступления Крида — это небольшая потеря для Махачкалы. Надо сказать, что в тот раз он высказался в рамках приличия, без оскорблений. Тимати записал свой ответ, тоже максимально корректный, с аргументами.

Слышал твои высказывания о том, что должны слушать в Дагестане, а что не должны. Я сел и внимательно проанализировал те песни, которые поют местные артисты. Они не сильно отличаются от тех, что поют московские певцы. Я думал, что твоё мнение — слухи, которые раздувает пресса. Но после того как я заглянул к тебе в сторис, я увидел, что ты говоришь «невелика потеря» о том, что Крид и DONI не приехали в Дагестан. Но есть много людей, которые переживают из-за отмены концерта. В их песнях нет призывов к экстремизму или насилию. Да, там есть любовная лирика, они могут быть тебе не близки или могут не нравиться. Но нужно уважать чужое мнение, — сказал Тимати тогда.

Перемирие бойца и артиста устроил их общий товарищ Рамзан Кадыров. Всё закончилось хорошо, но именно в тот момент Хабиб, возможно, решил, что теперь он будет не только тренироваться и выступать в клетке, но и влиять на умы людей.