Коса на камень: к чему привели слова Кадырова о Хабибе

13 мая спокойное течение ММА-жизни в России перестало быть таковым. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров абсолютно неожиданно сделал накат на самого успешного российского бойца последних лет — Хабиба Нурмагомедова, с которым до этого у него были братские отношения. Во-всяком случае, на публике. Накат не был слишком жёстким, но даже этого уровня жёсткости хватило, чтобы разжечь почти межнациональный скандал. Чиновникам и известным спортсменам приходится вписываться за главу Чечни.

Порвём его, если он захочет

Для начала — вспомним, что сказал Кадыров. Он заявил, что в UFC Хабиб всех порвал, а порвёт ли в «Ахмате» — большой вопрос.

Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвёт ли он в «Ахмате» любого. Так что... Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в «Ахмате» мы болеем за наших и... Посмотрим. Я готов заплатить Хабибу больше гонорара, чем UFC, если он выступит в «Ахмате» с нашим одноклубником. И посмотрим, чья возьмёт, — сказал Кадыров в эфире Instagram.

Ещё он добавил, что Хабиб — проект UFC, потому что, несмотря на пропуски боёв, его не снимали с рейтинга. И он ни разу не выступал ни под флагом России, ни Дагестана. Да и отношения с Дэйной Уайтом у него слишком хорошие, словом — проект однозначно, спорить не о чем.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё в ходе эфира комментарий оставил чеченский боец UFC со шведским паспортом — Хамзат Чимаев.

Мы и его порвём, если он захочет, — написал он.

И дальше началась перепалка. За Хабиба вступился его двоюродный брат Абубакар, который на UFC 229 ворвался в клетку и ударил Конора Макгрегора со спины.

Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют — ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции. Но теперь, обретя славу, ты изменился, теперь ты вернулся обратно и живёшь в Чечне, и всё у тебя хорошо. Я рад за тебя. Ещё недавно в Америке ты с нами за одним столом сидел и кушал, тренировался в одном зале, ходили вместе в мечеть, называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвёшь... Будь аккуратен с высказываниями, — написал он в Instagram.

Чимаев на это ответил, что живёт, где хочет, а Абубакара попросил передать друзьям-дагестанцам, чтобы те в Европе не представлялись чеченцами.

На это Абубакар вполне изящно отреагировал:

Хамзат, ты зачем тему переводишь во множественное число, если речь идет о тебе лично? То ты говоришь во множественном числе «мы его порвём», то говоришь о дагестанцах. За себя лично отвечай, или у тебя девиз: «Мы одни и ты один»? А насчёт того, постучал или не постучал, я скажу так: для меня это спорт. И я не пытаюсь стать каким-то великим чемпионом, и не кричу на весь мир, что кого-то буду ломать или рвать. Это ты у нас, который всех рвёшь или ломаешь (только на словах), — написал он в Instagram.

На этом их баттл закончился, а все посты в скором времени были удалены. Почти наверняка — по просьбе старших. И удалены вовремя, потому что в комментариях уже явно наблюдались элементы межнационального конфликта.

Нехороший человек поступил нехорошо

После этого конфликт попытались спустить на тормоза. За Кадырова известные спортсмены начали заступаться, а неизвестные функционеры — оправдываться.

Самый свежий пример — известный спортсмен, вставший на сторону Рамзана, — Артур Бетербиев. Чеченский чемпион мира по боксу в лучших традициях кавказской культуры подбирал слова.

Один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвёт любого из клуба «Ахмат». Конечно, этот нехороший человек сделал нехорошо, написав так. Реакция нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича — это естественная, адекватная реакция, потому что этот человек не просто финансирует этот клуб, каждого бойца с этого клуба, он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате». Когда ему такое кто-то говорит, конечно, у него сразу реакция: «Кто порвёт? Не может Хабиб порвать всех в клубе «Ахмат». Может быть, он даже ни одного не порвёт, — приводит слова Бетербиева Kavkaz Press.

Спустя четыре дня после заявлений Кадырова в клубе «Ахмат» прокомментировали его заявления. Вице-президент клуба Асланбек Бадаев объяснил, почему глава Чечни назвал Хабиба проектом UFC.

Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности. Особенно после победы над Конором Макгрегором. И поэтому к нему было особое отношение. Когда Хабиб защитил пояс в бою с Дастином Порье, но потом не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона, его не стали лишать чемпионства. В аналогичной ситуации Фергюсона лишили пояса, пусть и временного чемпиона, — рассказал он, добавив, что в словах Кадырова нет ничего плохого, что бы умаляло заслуги Нурмагомедова в ММА.

И в качестве вишенки на торте — примирительная речь министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

Настраивая чеченцев и дагестанцев друг против друга, провокаторы не учли, что ранее Рамзан Ахматович поздравлял Хабиба Нурмагомедова с победами, присутствовал на его бое в ОАЭ. Забыли они и о том, что Рамзан Ахматович отправился в Дагестан, чтобы лично принести соболезнования Хабибу в связи с кончиной его отца. И теперь слова о том, что Хабиб — проект UFC, они превратили в слова отрицания его заслуг и физических данных, — приводит слова Дудаева Sport24.

По мнению чиновника, «проект UFC» значит только то, что вместе победами личность спортсмена делают более известной благодаря различным маркетинговым ходам. Это не является чем-то зазорным и практикуется во всем мире.

Словом, шумиха, начавшаяся после слов Кадырова, до сих пор не утихла, и её пытаются приглушить вот такими заявлениями. А глушить её действительно нужно, потому что если гигантская фанатская база дагестанских бойцов схлестнётся с немаленькой фанатской базой чеченских, то конфликт из соцсетей легко может перейти в офлайн. И тогда мало не покажется никому.