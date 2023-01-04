Глава ММА-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с NEWS.ru поделился историей становления своего промоушена и планами на ближайшее будущее. Спортсмен также рассказал о своём детстве, торговле бензином в лихие 90-е и начале предпринимательской деятельности. Он объяснил, в каких отношениях сейчас находится со своим первым тренером Александром Мостовым и спортивным комментатором Василием Уткиным, которому когда-то дал пощёчину. Секреты успеха спортсмена и бизнесмена — в материале NEWS.ru.