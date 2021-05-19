Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подарил машину бойцу UFC Бенеилу Дариушу, который попросил о таком презенте после победы над Тони Фергюсоном. Об этом сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз на своей странице в Twitter.
Илон Маск отправил Дариушу бесплатную машину, пока его заказ не будет готов. Илон — гангстер, — написал менеджер.
17 мая сообщалось, что Илон Маск ответил Дариушу, который захотел машину для беременной жены. Бизнесмен извинился за задержку и пообещал, что автомобиль скоро будет. Выяснилось, что Дариуш сделал заказ машины Tesla ещё полгода назад.
Ранее сообщалось, что после участия в телешоу Илон Маск лишился $20 млрд, в результате чего опустился на третью строчку списка самых богатых людей.
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