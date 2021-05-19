https://static.news.ru/photo/4f03d3f4-b8b2-11eb-9333-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Julian Stähle/dpa/Global Look Press

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подарил машину бойцу UFC Бенеилу Дариушу, который попросил о таком презенте после победы над Тони Фергюсоном. Об этом сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз на своей странице в Twitter.

Илон Маск отправил Дариушу бесплатную машину, пока его заказ не будет готов. Илон — гангстер, — написал менеджер.

@elonmusk came through for @beneildariush with a free car until his order is ready. Elon is a gangster @ufc pic.twitter.com/ypl9CLoTuw — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) May 19, 2021

17 мая сообщалось, что Илон Маск ответил Дариушу, который захотел машину для беременной жены. Бизнесмен извинился за задержку и пообещал, что автомобиль скоро будет. Выяснилось, что Дариуш сделал заказ машины Tesla ещё полгода назад.

Ранее сообщалось, что после участия в телешоу Илон Маск лишился $20 млрд, в результате чего опустился на третью строчку списка самых богатых людей.