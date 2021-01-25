Хабиб анонсировал дебют в большом футболе

https://static.news.ru/photo/1ba7d144-5edb-11eb-aff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к дебюту в футболе, сопроводив это видео пробежки.

Готовлюсь к дебюту в большом футболе, жду предложений, будем рассматривать, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Боец давно известен как любитель футбола. Нурмагомедов смотрит и комментирует значимые матчи, делает прогнозы и иногда выкладывает видео, как играет в футбол с друзьями. В 2018 году он посетил финал чемпионата мира в Москве.

После победы над Джастином Гейтжи в октябре 2020-го Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА, однако руководство UFC пока не лишило его чемпионского титула и надеется уговорить провести ещё один бой.

Как писал NEWS.ru, российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял поражение ирландского бойца Конора Макгрегора в поединке с американским спортсменом Дастином Порье.