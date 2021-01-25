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Нурмагомедов шуткой прокомментировал поражение Макгрегора

16:44, 24 января 2021 96
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял поражение ирландского бойца Конора Макгрегора в поединке с американским спортсменом Дастином Порье.

Бой состоялся утром 24 января в Абу-Даби и стал главным поединком турнира UFC 257. Во втором раунде Порье нокаутировал Макгрегора.

Нурмагомедов в сторис в своём Instagram опубликовал видео нокаутированного ирландца. Ролик он прокомментировал шуткой.

Утром всех разбудил, а сам спать лег, — написал россиянин.

Кроме того, ранее Нурмагомедов отмечал, что фиаско Конора случилось из-за смены команды и слабых спарринг-партнёров во время подготовки к бою. По его словам, Макгрегор спарринговался «с маленькими детьми вдалеке от реальности».

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор после нокаута от американца Дастина Порье обратился к действующему чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который ранее объявил о завершении спортивной карьеры.

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