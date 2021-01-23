Макгрегор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову после поражения Дастину Порье

https://static.news.ru/photo/9be174f6-5e17-11eb-8290-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор обратился к действующему чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который ранее объявил о завершении спортивной карьеры.

Бои разные, всё зависит от стиля бойца. Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов возвращаться, пусть делает это, я готов с ним подраться, — сказал Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Ранее в главном бою вечера турнира UFC 257 американский легковес Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Ранее они боролись друг против друга в 2014 году, где Макгрегор в первом раунде одержал победу.

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье. По его словам, фиаско европейского спортсмена случилось из-за смены команды и слабых спарринг-партнёров, писал NEWS.ru.