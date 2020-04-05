Главу UFC обвинили в вымогательстве

https://static.news.ru/photo/b9693886-7706-11ea-b490-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На главу UFC Дэйна Уайта подал в суд агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос. Он обвиняет Уайта в вымогательстве.

В своём иске Рамос уверяет, что глава UFC пять лет назад не выполнил пункт договора о неразглашении, согласно которому агент по недвижимости не выдаёт компрометирующую Уайта информацию. За это руководитель бойцовского чемпионата якобы должен был заплатить $450 тыс.

Как отмечают американские СМИ, агент требовал у Уайта $200 тыс. В противном случае Рамос угрожал опубликовать видео со сценами сексуального характера с участием Уайта. В материалах содержались сведения о «постоянных изменах» мужчины. Тогда агент по недвижимости был осуждён по статье о вымогательстве. Он отбыл наказание в виде 366 дней лишения свободы.

Новый иск со стороны Рамоса в разговоре с журналистами прокомментировал сам глава UFC. Он отметил, что не только Рамос уже имеет судимость — адвокат агента тоже известен криминальным прошлым.

Теперь он требует от меня $10 млн. Он в прошлый раз не получил от меня денег и в этот раз не получит. С нетерпением жду, когда суд отклонит иск и я навсегда избавлюсь от этих подонков, — приводит слова Уайта издание Las Vegas Review-Journal.

Как ранее писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном пройдёт 18 апреля. По его словам, о месте проведения поединка будет сообщено позже.