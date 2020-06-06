Глава UFC немного остыл после ухода Макгрегора и признался ему в любви

https://static.news.ru/photo/1c1f6d14-a8ae-11ea-a83e-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если Конор Макгрегор окончательно определился с тем, чтобы завершить спортивную карьеру, он вправе это сделать. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт.

Он подчеркнул, что организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) никого не заставляют драться насильно.

Я люблю Конора, в этом виде спорта есть немного людей, которые делают это занятие по-настоящему приятным для меня, и Конор — один из них, — цитирует Уайта РИА Новости.

Глава UFC отметил, что за время пандемии перестал удивляться импульсивному и подчас эмоциональному поведению людей. По его словам, люди устали, нервничают и злятся. Он признался, что и сам по несколько раз за день хватается за голову и хочет всё бросить.

Ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры, об этом он сообщил поклонникам в Twitter, сопроводив пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ирландец уже уходил демонстративно. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне.

Первая реакция Уайта на очередное завершение карьеры Макгрегора, как писал NEWS.ru, была эмоциональной. Глава UFC написал в Twitter, что все, кто не хочет драться, могут «убираться из автобуса».