Глава UFC резко отреагировал на уход Макгрегора

https://static.news.ru/photo/c5107fa6-a8a1-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Simon HastegÂRd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт в грубой форме прокомментировал заявление о завершении карьеры ирландского бойца Конора Макгрегора.

В UFC будут драться те, кто хочет это делать. Кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса, — цитирует Уайта журналист Шаматхар Сандху на странице в Twitter.

Dana White: "Anybody that doesn't want to roll with me, get the f*** off the bus."



I don't think he's talking about his BJJ game, guys. — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) June 7, 2020

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил своим поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года, писал NEWS.ru.