Глава UFC резко отреагировал на уход Макгрегора

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил своим поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков.
Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года, писал NEWS.ru.