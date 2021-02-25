Фергюсон потроллил Нурмагомедова под песню Витаса

Американский боец UFC Тони Фергюсон выложил в Instagram шутливый ролик с Хабибом Нурмагомедовым. На видео российский спортсмен ест десерт тирамису. К нему подходит Фергюсон и ударом отправляет соперника в воздух. Всё это сопровождается песней певца Витаса.
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Эта шутка, вероятно, стала ответом на недавнее заявление россиянина, что он не воспринимает 37-летнего Тони Фергюсона как элитного бойца в силу его возраста.
Шутить на тему тирамису Фергюсон начал после того, как в 2017 году у них сорвался бой. По словам американца, Хабиба видели в ресторане поедающим тирамису.
В августе 2019 года Фергюсон также выкладывал в Instagram шутку про Хабиба и тирамису. Тогда он опубликовал фотоколлаж с изображением тренирующегося Хабиба на фоне сладостей и подписал его «Как это сладко», писал NEWS.ru.