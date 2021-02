Фергюсон потроллил Нурмагомедова под песню Витаса

https://static.news.ru/photo/948b7750-773b-11eb-953a-96000091f725_660.jpg Тони Фергюсон Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский боец UFC Тони Фергюсон выложил в Instagram шутливый ролик с Хабибом Нурмагомедовым. На видео российский спортсмен ест десерт тирамису. К нему подходит Фергюсон и ударом отправляет соперника в воздух. Всё это сопровождается песней певца Витаса.

Мультфильм подписан : «I’m Sure Good Ol’e Fathead Is On His 2nd Piece By Now» («Я уверен, что старый добрый болван уже ест второй кусок»).

Эта шутка, вероятно, стала ответом на недавнее заявление россиянина, что он не воспринимает 37-летнего Тони Фергюсона как элитного бойца в силу его возраста.

Шутить на тему тирамису Фергюсон начал после того, как в 2017 году у них сорвался бой. По словам американца, Хабиба видели в ресторане поедающим тирамису.

В августе 2019 года Фергюсон также выкладывал в Instagram шутку про Хабиба и тирамису. Тогда он опубликовал фотоколлаж с изображением тренирующегося Хабиба на фоне сладостей и подписал его «Как это сладко», писал NEWS.ru.