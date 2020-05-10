Фергюсон госпитализирован после боя с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/a4884b2c-92af-11ea-a0fd-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи Фото: AP/TASS

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон попал в больницу после боя с Джастином Гейтжи.

Как отмечает «Чемпионат», в ходе драки он пропустил множество тяжелейших ударов. У него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом.

Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.

Ранее Фергюсон рассказал, что уступил в поединке своему соотечественнику Джастину Гейтжи из-за того, что готовился к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, писал NEWS.ru.