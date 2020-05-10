Фергюсон госпитализирован после боя с Гейтжи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон попал в больницу после боя с Джастином Гейтжи.
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Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.
Ранее Фергюсон рассказал, что уступил в поединке своему соотечественнику Джастину Гейтжи из-за того, что готовился к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, писал NEWS.ru.
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