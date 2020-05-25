Экс-чемпион UFC в двух весах обсудил возможный бой с Нурмагомедовым

Легендарный канадский боец Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможное возвращение в октагон и бой с Хабибом Нурмагомедовым.
Если я когда-либо вернусь, это должен быть особенный бой, против парня, которого никто не может победить. Например, у Хабиба есть аура непобедимости. Бой с ним — это возможность стать легендой. Мы пытались организовать этот поединок до моего ухода, но UFC этого не хотела. У них были другие планы на Хабиба, — рассказал Сен-Пьер в интервью Sportbible.com.
39-летний Сен-Пьер был чемпионом в полусреднем и среднем весе, а в 2020 году должен быть введён в Зал славы UFC.
Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо был удалён из всех рейтингов организации.
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