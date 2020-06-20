Боксёрский поединок между Усиком и Чисорой может пройти в октябре

Поединок в супертяжёлом весе между боксёрами украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой планируется провести в октябре.
Стоит учитывать Александра Усика, который должен провести свой бой против Чисоры, возможно, в октябре, — рассказал британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Изначально поединок должен был пройти 23 мая в Лондоне.
NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.
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