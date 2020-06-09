UFC раскрыла расположение "бойцовского острова" и объявила июльский график

https://static.news.ru/photo/a7ccf094-aa6f-11ea-945b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «бойцовском острове» в Абу-Даби.

Как сообщает пресс-служба компании, на искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.

Турнир 11 июля будет показан по системе pay-per-view и будет включать несколько титульных поединков.

Нам пришла идея проведения турниров на «Бойцовском острове» во время поиска подходящей локации для международных мероприятий в период глобальной пандемии. За десять лет Абу-Даби зарекомендовал себя, как отличное место для проведения мероприятий, и это идеальное место для новых боев. Бойцовский остров даст нам опыт, который мы никогда не забудем. Я с нетерпением жду ярких боев на острове Яс, — заявил президент UFC Дэйна Уайт.

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