Боксёрская осень: как получить прибавку к пенсии на ринге

В минувший уик-энд самым популярным боксёрским событием стали вовсе не поединки великолепных чемпионов мира Наойи Иноуэ и Джермалла Чарло, а фрик-шоу в Мексике, где дрались 58-летняя легенда Хулио Сезар Чавес, его сыновья и величайший боец ММА в истории среднего веса Андерсон Силва. Сомнительное с точки зрения бокса, но огненное по эмоциям шоу подчеркнуло модный тренд. Поп-бокс набирает обороты не только на российском телевидении, но и во всём мире. Разбираемся, почему так происходит.

Как отец преподал урок сыновьям

jcchavez115/instagram.com

58-летний Хулио Сезар Чавес — самый легендарный мексиканский боксёр в истории, одержавший на профессиональном ринге свыше ста побед и не знавший равных в лёгком весе в конце 80-х и в начале 90-х, выдал умопомрачительное шоу в поединке с 42-летним Эктором Камачо — младшим. Чавес 30 лет назад побеждал его погибшего отца, а в этот раз поразил всех потрясающей формой, невероятными для его возраста сериями ударов и желанием снять шлем перед последним раундом и боксировать по-настоящему. Бой был выставочным без объявления победителя, но старик дал такого жару, что вряд ли кто-то из молодых рискнёт вступить с ним в уличный конфликт.

Не сказать, что на детях гения природа совсем хорошо отдохнула, но Хулио Сезару — младшему и Омару далеко до своего великого папаши. Первый, будучи экс-чемпионом мира и всё ещё приличным 35-летним боксёром, откровенно опозорился, когда проиграл 45-летнему уволенному за серию поражений из UFC легендарному Андерсону Силве. Паук блестяще защищался корпусом, делая из соперника дурака, доставал его своими длиннющими руками и оказался выносливее в концовке, показав своим сверстникам, что драться и хорошо зарабатывать можно и когда ты уже не тянешь UFC.

Все эти поединки разной степени серьёзности принесли их участникам приличные денежные суммы, а тон этому тренду задали хорошенько тряхнувшие стариной ветераны Майк Тайсон и Рой Джонс. Публике такие шоу нравятся, готовиться к ним долго не надо, да и ветераны куда сговорчивее капризных чемпионов, которые дерутся друг с другом по большим праздникам, а остальное время поколачивают «мешков», именуемых официальными претендентами.

Бокс сам загнал себя в эту ловушку

Именно отсутствие ярких боёв при множестве титульных и привело бокс к нынешнему системному кризису, в котором под натиском ММА приходится спасаться сомнительными со спортивной точки зрения мероприятиями. Обилие весовых категорий (число которых продолжает расти, примером чему введение абсолютно бесполезного бриджервейта для тяжеловесов-неудачников), чемпионских версий и видов поясов. Ещё во времена Чавеса было всего три топовых организации, а сейчас их уже пять. Помимо временных чемпионских титулов появились золотые, серебряные, бриллиантовые и прочие пояса, на розыгрыше которых федерации стригут деньги, а их реальная стоимость дешевле кожи, из которой делают эти ремни.

Другая проблема — это бесконечная война промоутеров и телеканалов. Чтобы двум великим боксёрам договориться о поединке, нужно, чтобы на небе сошлись десятки звёзд. Промоутеры и менеджеры должны ухватить свой кусок пирога и остаться довольными. Если у боксёров контракты с разными телеканалами, то нужно прийти к согласию, наконец, выгодно выбрать время и место и поделить гонорарный фонд, не забыв о возможном реванше. Пока всё это случится, участники боя успеют поседеть.

Дэйна Уайт Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большую же часть боксёрской повестки составляют поединки, победитель которых известен заранее, как это было в недавнем бою великолепного Иноуэ против средненького филиппинца, упавшего уже в третьем раунде. Можно сколько угодно ругать Дэйну Уайта и UFC за монополию и смешные гонорары бойцам (хотя по факту те получают гораздо больше, чем указано в официальной статистике), но наличие такой лиги позволяет выявлять сильнейших в каждом весе и заставлять лучших драться с лучшими, а не валять дурака.

Братья Пол нарасхват и возвращение Золотого Мальчика

Пока же бокс продолжает плодить бюрократию, выросшие на его базе фрик-шоу забирают рынок. Уже анонсированы несколько резонансных событий в поп-боксе. Во-первых, популярный блогер с нокаутирующим ударом Джейк Пол попытается потянуть экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Во-вторых, в дело возвращается Оскар де ла Хойя, которого некогда звали Золотым Мальчиком. Попробовав после окончания карьеры разные виды наркотиков и себя в роли промоутера бокса и ММА, он решил вернуться на ринг, где его соперником в выставочном бою станет отставной экс-чемпион UFC Витор Белфорт.

Оказавшийся сейчас на коне Силва уже бросил вызов Логану Полу, но при этом не отказывается от давнего боя мечты с Роем Джонсом. Вслед за ними всё больше ветеранов вытаскивают с чердака покрытые паутиной перчатки и бегут в зал, чтобы убрать пивные животы и привести себя в порядок, ведь любимое дело может снова приносить им деньги. Тут главное не забывать следить за здоровьем легенд, ведь не все они реально готовы боксировать на высоком уровне. К примеру, есть сомнения, что экс-чемпион UFC Чак Лиддел, который в последнем бою с Тито Ортисом выглядел как заторможенный зомби, сможет потянуть даже какого-то блогера или рэпера.