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Единоборства

Боксёр Пашалиев попал в больницу после тяжёлого нокаута в Москве

10:56, 31 октября 2020 22
Тимур Пашалиев Тимур Пашалиев Фото: pashaliev_t_96/instagram.com

На турнире, организованном промоутером Шамиром Петросяном в УСК «Крылья Советов», российский полутяжеловес Олег Мисюра нокаутировал соотечественника Тимура Пашалиева.

Мисюра провёл успешную комбинацию в конце первого раунда, которую завершил жёстким правым боковым, от которого Пашалиев оказался в глубоком нокауте. Боксёр не смог самостоятельно прийти в себя, и первую помощь врачи оказали ему прямо на ринге, а затем отправили в одну из московских больниц.

Как сообщал NEWS.ru, в Минске завершился турнир по боксу серии Kold Wars II, в главном бою которого непобеждённый боксёр первого тяжёлого веса Рашид Кодзоев победил техническим нокаутом в пятом раунде венгра Тамаша Лоди.

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