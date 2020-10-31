Боксёр Пашалиев попал в больницу после тяжёлого нокаута в Москве

https://static.news.ru/photo/d158f326-1b4f-11eb-9412-fa163e074e61_660.jpg Тимур Пашалиев Фото: pashaliev_t_96/instagram.com

На турнире, организованном промоутером Шамиром Петросяном в УСК «Крылья Советов», российский полутяжеловес Олег Мисюра нокаутировал соотечественника Тимура Пашалиева.

Мисюра провёл успешную комбинацию в конце первого раунда, которую завершил жёстким правым боковым, от которого Пашалиев оказался в глубоком нокауте. Боксёр не смог самостоятельно прийти в себя, и первую помощь врачи оказали ему прямо на ринге, а затем отправили в одну из московских больниц.

Как сообщал NEWS.ru, в Минске завершился турнир по боксу серии Kold Wars II, в главном бою которого непобеждённый боксёр первого тяжёлого веса Рашид Кодзоев победил техническим нокаутом в пятом раунде венгра Тамаша Лоди.