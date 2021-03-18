Боксёр Лебедев назвал Моргенштерна отбросом общества

https://static.news.ru/photo/0aedb1a6-87fe-11eb-9e2b-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Российский боксёр, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев раскритиковал рэпера Моргенштерна, снявшегося в рекламной кампании Альфа-Банка.

Я считаю, Моргенштерн — отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодёжь берёт с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально, — приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

Как писал NEWS.ru, Алишер Моргенштерн получил должность в Альфа-Банке, которая была придумана специально для него. Артист будет директором по работе с молодёжью. Перед рэпером поставили конкретную цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. При этом в Альфа-Банке подсчитали, что его первый клип для организации уже принёс 25 тыс. новых пользователей.

17 марта в Альфа-Банке признали, что новость о приёме на работу Моргенштерна расколола общество.