О дивный новый криптомир: стоит ли вкладываться в криптовалюты

По некоторым данным, около 17 миллионов россиян владеет криптовалютой на сумму 16,5 триллиона рублей. Другими словами, 12% населения страны имеет криптокошельки. Цифры, прямо скажем, впечатляющие. Пока аналитики спорят, насколько они реальны, всё больше людей задумываются о криптоинвеcтициях. Хотя некоторые опасаются, что покупать биткоины уже поздно, полагая, что это следовало делать на заре рынка цифровых валют. У экспертов, опрошенных NEWS.ru, на этот счёт иное мнение.

Увлеклись криптой

Россияне владеют криптовалютами на сумму более 16,5 трлн рублей ($214 млрд), что является третьим страновым показателем в мире. Как пишет Bloomberg, эта та оценка, которую Кремль и правительство используют для разработки плана регулирования отрасли.

Объём криптовалюты, который находится в руках россиян, был рассчитан в январе путём анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобиржи и другой информации. При этом цифра в 16,5 трлн рублей может оказаться даже заниженной, потому что некоторые трейдеры скрывают свою деятельность с помощью виртуальных частных сетей. Для сравнения: по оценке главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, россияне инвестировали в криптовалюту всего 5 трлн рублей.

А вот согласно данным сингапурского платежного сервиса TripleA, владельцами криптовалюты являются более 17 млн человек, а это почти 12% населения России.

Мировой рынок криптовалют в настоящее время составляет, по данным CoinMarketCap, около $1,75 трлн — на долю России, исходя из оценки в $214 млрд, приходится 12%. Как отмечает агентство, это помогает объяснить, почему правительство больше склоняется к регулированию сектора, нежели к его запрету.

Как ранее писал NEWS.ru в январе ЦБ призвал запретить майнинг, обмен и обращение криптовалют в России. Минфин в ответ предложил ввести регулирование криптовалют, обязав проводить все операции с ними через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить криптоинвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Игра по-крупному

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова считает, что оценки, приведённые Bloomberg, выглядят вполне реальными, если не заниженными.

В крипте большая часть денег не от частников, а от институциональных инвесторов. То есть большей частью криптовалюты владеют крупные фонды. Данные фонды и инвестируют в криптоденьги, они же организовывают обменники, кошельки и прочие системы, — говорит она.

Основные держатели крипты в России не частники, которые покупают её как акции, а крупные инвесторы и фонды, которые и играют по-крупному, соглашается инвестор Ксения Аверс.

Напротив, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский, называет приведённую оценку «довольно странной». Он ссылается на данные Московской биржи, согласно которым на начало 2022 года число физических лиц с доступом к фондовому рынку составило 17 млн человек. При этом за год в акции было инвестировано 532 млрд рублей.

Криптовалютный рынок не настолько популярен как традиционный, тогда как представлен он по большей части небольшими инвесторами, — спорит Хомский.

Важно понимать, что количество кошельков у человека может быть бесконечным — новый адрес можно создавать хоть каждую секунду. Многие так и делают: под каждую транзакцию создаётся адрес, чтобы контрагент не получил возможность ознакомиться с предыдущими операциями человека, объясняет Хомский. По крайней мере в сети Bitcoin вся эта информация в открытом доступе и можно посмотреть историю любого кошелька.

Кроме того, активными пользователями является ограниченное число людей. Например, общее число пользователей Coinbase (одной из крупнейших бирж) по всему миру превышает 70 млн, но ежемесячно сделки совершает лишь 10%, а 50% воспринимают криптовалюту только в качестве «хобби». С учётом всего вышесказанного цифры от Bloomberg выглядят слишком раздутыми, полагает аналитик. На деле объём инвестированных россиянами средств, как минимум, в пять раз меньше, говорит он.

Жизнь после майнинга

Со времени добычи первых биткоинов прошло уже 12 лет. И здесь стоит напомнить, что криптовалюта работает в децентрализованной сети. Даже Сатоши Накамото, которому приписывают изобретение самого биткоина, не в силах изменить правило, устанавливающее потолок на количество монет, а именно 21 млн. По данным портала Blockchain.com, подавляющее большинство биткоинов — 90 % — уже находятся в обороте. При этом на майнинг оставшихся 10% криптовалюты потребуется более века, считают эксперты отрасли. А около 20 % биткоинов (3,7 млн) из уже добытых считаются «потерянными» (на основании анализа кошельков, используемых для их хранения) — это значит, что их невозможно получить.

Не зря президент Сальвадора Найиб Букеле на днях заявил, что из-за ограниченного предложения биткоин (BTC) в конечном итоге увидит «гигантский рост цен». По его словам, в мире «более 50 миллионов миллионеров», и биткоинов не хватит, если каждый из них захочет владеть хотя бы одним BTC.

Комментарии Букеле прозвучали вскоре после того, как Международный валютный фонд (МВФ) призвал Сальвадор прекратить признание биткоинов в качестве законного платёжного средства. МВФ сослался на риски, связанные с финансовой стабильностью и защитой прав потребителей. Отчёт фонда последовал за резким падением цены на биткоин — с 20 по 25 января главная криптовалюта потеряла $10 тысяч долларов своей стоимости.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент биткоин просел на 45% от максимумов, а многие другие стоящие активы потеряли ещё больше, напоминает Хомский.

Именно в такие моменты стоит рассматривать покупку инструментов, а не тогда, когда они штурмуют новые максимумы. Сейчас популярна тема метавселенных, так что монеты проектов Sandbox, Decentraland и других выглядят привлекательно, — объясняет эксперт.

По словам Хомского, сокращение эмиссии биткоина служит дефляционным фактором, который позитивно сказывается на его стоимости. Прекращение эмиссии будет означать прекращение появления новых монет на рынке, так что если интерес к криптовалюте будет оставаться хотя бы на текущем уровне, то возникнет дефицит, и цены будут расти ещё быстрее, говорит эксперт. Собственно, именно отсюда и возникают все прогнозы по BTC, согласно которым стоимость монеты может достигнуть $0,5-1 млн.

По словам Самойловой, рынок криптовалюты очень волатилен, поэтому «бездумно покупать» на пару месяцев точно не стоит. А вот если подучить технический анализ, можно впоследствии неплохо заработать на покупке/продаже криптовалюты, считает она. Но в данном случае речь идёт не об инвестициях в классическом понимании этого слова (когда инвесторы получают дивиденды в качестве прибыли), а о спекуляциях (на разнице курса монеты при покупке и продаже).

Завершение гонки за добычей криптовалюты не будет означать конец существования биткоина: многие «юзеры», скорее всего, продолжат использовать его в качестве финансового инструмента — для оплаты услуг и совершения переводов. К тому же помимо биткоинов в мире существуют и другие криптовалюты — и они могут оказаться куда интереснее для новичков, говорят специалисты.

Инвестировать в криптовалюту однозначно стоит, продолжает Аверс, замечая, что многие страны уже признают ее платёжной системой, считая, что за электронными деньгами будущее. С последним тезисом спорить сложно.