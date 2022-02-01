Bloomberg: объём российского рынка криптовалюты составляет 16,5 трлн рублей

Издание Bloomberg подсчитало, какой суммой в криптовалюте владеют россияне. По расчётам агентства, общая сумма составляет более $214 млрд (16,5 трлн рублей), а владельцев криптовалюты насчитывается около 17 млн. Как отмечается, оценка была произведена в прошлом месяце через анализ IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж.

Более 17 млн россиян, или около 12% всего населения, владеют той или иной криптовалютой. Цифра в $214 млрд эквивалента примерно 12% от общей мировой стоимости криптоактивов или трети рыночной капитализации базового российского фондового индекса, — утверждают в издании.

Ранее стало известно, что Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. Ведомство предлагает проводить операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и создать операторов обмена цифровых валют на денежные средства. Соответствующие предложения поступили и в аппарат правительства.

Также сообщается, что россиян могут обязать проходить тестирование перед покупкой криптовалюты на сумму более 600 тысяч рублей. Такое положение содержится в законопроекте о регулировании цифровых активов, который планируется внести на рассмотрение в Госдуму весной.