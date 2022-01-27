В России хотят ввести обязательное тестирование перед покупкой криптовалюты

Россиян могут обязать проходить тестирование перед покупкой криптовалюты на сумму более 600 тысяч рублей. Такое положение содержится в законопроекте о регулировании цифровых активов, которые планируется внести на рассмотрение в Госдуму весной, сообщают «Известия».

Тестирование будет проходить по аналогии с проверкой неквалифицированных инвесторов. В документе отмечается, что обязательное тестирование будет применяться только для совершения транзакций с цифровой валютой, а не другими криптоактивами, например, с токенами. Об этом газете рассказал первый зампредседателя комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Однако депутат не уточнил, как именно будет выглядеть такое тестирование и кто его будет проводить. Политик пояснил, что эти моменты в законопроекте не прописаны.

Также документ регулирует вопросы майнинга. По мнению Лугового, для майнеров тариф на электроэнергию должен быть такой же, как для юридических лиц. А «гаражный» майнинг с использованием тарифа для населения нужно пресечь.

Закон определит чёткий круг субъектов, которые будут иметь право совершать операции с криптовалютой. К таковым будут отнесены уполномоченные банки, криптоообменники и криптобиржи. Банки должны будут получать отдельную лицензию на такие операции, а иностранные криптобиржи должны будут регистрироваться на территории России. Предполагается, что лицензии банкам будет выдавать Центробанк. хотя по этому пункту есть вопросы.

Главным требованием для всех участников рынка станет проверка криптоактива на причастность к криминальным схемам, в том числе, финансирование терроризма, отмывание денег.

Законопроект ещё будет дорабатываться с участием всех членов профильной рабочей группы Госдумы. Также в неё войдут представители ведомств, силовых структур, ЦБ.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России. Документ рассчитан на период до конца 2022 года.