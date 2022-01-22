«Кроме лома нет приёма»: почему в России хотят запретить криптовалюту

Банк России с самого начала рассматривал криптоденьги как потенциальную угрозу и теперь намерен эту угрозу устранить. И речь идёт уже о запрете целой инфраструктуры для работы с цифровыми активами. Не исключено, что ЦБ пока только «прощупывает почву», но полный запрет криптовалюты в РФ может оказаться делом времени. Одни специалисты считают, что регулятор таким образом расчищает дорогу для цифрового рубля, другие настаивают, что он пытается мотивировать граждан вкладывать деньги в иные сферы. О том, что умалчивается в опубликованном докладе ЦБ на тему криптовалют, и реакции на доклад среди российских экономистов и предпринимателей — в материале NEWS.ru.

Не майнить, не инвестировать и не платить

В четверг Банк России выпустил доклад для общественных консультаций, посвящённый регулированию крипторынка. В докладе под названием «Криптовалюты: тренды, риски, меры» ЦБ предлагает решить вопрос радикально.

В частности, регулятор считает целесообразным как минимум ограничить объёмы майнинга в России, а оптимальным вариантом — ввести запрет на майнинг криптовалют. По данным Центробанка, в августе 2021 года Россия вышла на третье место по объёму майнинга биткоина (после США и Казахстана) — на её долю приходится 11,23% вычислительных мощностей, используемых для майнинга, хотя ещё в начале 2021 года доля составляла 6,9%.

В числе рисков, связанных с ростом объёма майнинга, регулятор выделяет резкий скачок потребления электроэнергии (который является проблемой для нормального энергообеспечения жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры и предприятий, а также вред экологии и увеличение углеродного следа.

Ещё ЦБ беспокоит, что россияне — одни из самых частых в мире посетителей сайтов криптобирж. Доля российских пользователей на различных криптобиржах варьируется в пределах от 7% до 14,5%. Другой канал для покупки крипты — криптообменники (в том числе Telegram-боты, терминалы) в Интернете. Поэтому ЦБ предлагает запретить операции с криптовалютой и для бирж, и для обменников, и для платформ в России, а заодно ввести законодательную ответственность за нарушение этого запрета.

Между тем российские инвесторы уже начали вкладываться в криптовалюту через иностранных посредников, но с использованием российской инфраструктуры — брокеров, консультантов и так далее. ЦБ обратил внимание и на это, предложив запретить российским финансовым организациям операции с криптовалютой, в том числе инвестиции в неё и производные инструменты с ней.

На этом фоне агентство Bloomberg, с ссылкой на анонимные источники, сообщило, что это ФСБ убедила ЦБ ввести запрет на операции с криптовалютами из-за возможных пожертвований в пользу организаций, признанных в России нежелательными. Однако в самом ЦБ опровергли это утверждение, отметив, что регулятор изначально занимал скептическую позицию в отношении криптовалют.

Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Очистить дорогу цифровому рублю

По мнению заведующего кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, все прежние заявления ЦБ о регулировании рынка криптовалют и о необходимости прежде «понаблюдать» и «поизучать» делались исключительно для отвода глаз. И полный запрет криптовалюты — это лишь дело времени, убеждён он.

Криптовалюты создают угрозу для монопольной власти мегарегулятора над российским финансовым рынком. Криптовалюты децентрализованы, неподконтрольны, неподотчётны ЦБ, а делиться своим монопольным положением он никогда не захочет, — говорит эксперт.

По сути, вопрос заключался лишь в том, когда же ЦБ, наконец, признает, что «ему не нужны конкуренты ни в каком виде», и на этом, собственно, развитие криптоиндустрии в России закончится, замечает Ордов. Почему о жёстких мерах регулятор заговорил именно теперь? Очевидно, потому что «уже на сносях» и начинает тестирование крипторубля, отвечает Ордов. Эксперт проводит аналогию с Китаем, где цифровой юань тоже, по сути, вводился на фоне тотального запрета криптовалюты в стране.

При этом финансисты убеждены: крипторубль заменить криптовалюту, конечно, никогда не сможет. Вот только с точки зрения органа, занимающегося эмиссией валюты, всё, что хоть как-то напоминает платёжное средство, является денежным суррогатом, а с суррогатом, как полагается, надо бороться.

В условиях взлёта инфляции и непостоянства валютного рынка, разумеется, спрос на криптовалюту растёт. Всё это создаёт просто огромные риски для рубля, ведь ЦБ, по сути, теряет контроль над экономикой и главными рычагами замедления и роста экономической активности, — комментирует финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

Несмотря на то что ЦБ пытается говорить относительно мягко, стараясь не ранить «нашего инвестора», настроен регулятор решительно, отмечает эксперт. Напомним, 1 января 2021 года уже вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», запрещающий использовать в РФ криптовалюту в качестве средства платежа. И сегодня в нашей стране нельзя ничего купить или продать за биткоин (сейчас ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение этого запрета).

Новые предложения Банка России касаются прежде всего инфраструктуры криптовалюты и её поддержания. По мнению Звёздина, таким образом ЦБ «прощупывает» реакцию рынка на возможный запрет. Если участники финансовых отношений отреагируют положительно или как минимум нейтрально, можно не сомневаться — запрет на криптовалюту будет введён, причём в самой жёсткой форме, убеждён эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перенаправить денежные потоки

Из всех тезисов, которые были озвучены ЦБ в презентации, единственным честным кажется пункт о желании мотивировать людей, вкладывать в акции российских компаний, а не в криптоактивы, полагает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Всё остальное было добавлено для того, чтобы доклад выглядел «солиднее», замечает он. Причём некоторые пункты — вроде «криптовалюты будут способствовать инфляции и высокой ключевой ставке» — эксперт называет «совершенно нелепыми».

План ЦБ таков: запретить инвестиции в криптовалюту и договориться со всеми иностранными компаниями-посредниками, чтобы они сообщали регулятору о россиянах, которые всё равно будут пытаться приобрести цифровые активы. По всей видимости, это должно привести к автоматическому увеличению притока капитала на Московскую Биржу, — рассуждает Хомский.

Только сомнительно, что эти деньги перетекут туда, куда хочет Центробанк. Во-первых, криптоинвесторы в большинстве своём не являются потенциальными покупателями российских акций — их очевидно интересуют более рискованные и потенциально более доходные инструменты. Во-вторых, совершенно никто не мешает инвесторам диверсифицировать свой портфель и иметь в нём ещё и российские бумаги. В этом случае человек, скорее всего, уже держит деньги в акциях, и вместо того чтобы увеличивать свою аллокацию в них, направит деньги в американские технологические компании, чья динамика чем-то напоминает крипту, полагает Хомский.

Следующим шагом, по логике ЦБ, должен стать запрет на покупку любых других бумаг помимо российских, — говорит эксперт.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов называет «очень странным» результат многолетней аналитической работы ЦБ, который можно выразить одной короткой фразой: «Кроме лома нет приёма».

Бесполезность борьбы — это одна тема. А вторая — зачем бороться, когда нам это выгодно? Это выгодно слабым валютам. Это выгодно в условиях санкций. С использованием крипторубля или каких-то других криптоединиц можно решать проблемы с ограничениями по доллару, которыми нам грозит Запад, — говорит Титов.

По его мнению, под запретом должны быть внутренние расчёты в криптовалюте, но хранение, обмен, переводы, международные расчёты должны быть разрешены.

Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Чем может обернуться запрет

К чему приведут предлагаемые Центробанком меры? По мнению Ордова, к резкому снижению интереса к криптоиндустрии и торможению развития этого рынка.

Мы понимаем, что цифровизация как один из трендов развития приведёт к тому, что современные цифровые компании [которые занимаются майнингом] очень легко мигрируют в те правовые условия, где меньше давления и нет риска получить уголовное наказание или штраф, — прогнозирует финансист.

Любые криптоденьги — это не валюта, а прежде всего часть единой цифровой платформы. И если мы говорим, что нельзя использовать часть эффективной, современной цифровой технологии, то от этого проигрывает весь проект в целом.

В этом и заключается основной риск, потому что мы можем столкнуться если не с децифровизацией, то с сокращением частных инвестиций в России — инвестиций в сектор, который динамично развивается и с точки зрения рыночной капитализации компаний, и с точки зрения создания удобных сервисов, в том числе финансовых, — говорит Ордов.

Опасения Центробанка в отношении криптовалюты оправданы разве только рисками для непрофессиональных инвесторов, которые могут потерять свои вложения, а пожаловаться, по сути, будет некому. Но для того чтобы защитить интересы граждан, достаточно привести криптовалюту в рамки правового поля, сделать понятным и прозрачным налогообложение майнинга и т. п. Просто взять и запретить криптоденьги, разумеется, гораздо проще. И тут уже явно не у ЦБ нужно спрашивать, нужны криптовалюты или нет — мегарегулятор всегда захочет оставаться мегарегулятором.

Россия может действовать методом кнута, а может пойти по пути Соединённых Штатов, которые стали домом для многих ведущих криптовалютных бирж мира. Почему это работает в США? Потому что это прежде всего технология, новая и суперэффективная, которая может быть использована в рамках блокчейна и смартконтрактов для конкретных целей, продолжает Ордов. А запрещая криптовалюту как таковую, «мы не только теряем потенциальные выгоды для бизнеса и государства, но и возможность следить за развитием этой технологии, что называется, изнутри».

По мнению Хомского, запрещать криптовалюты надо было раньше, ведь сейчас в индустрии присутствуют огромные деньги, часть которых могут — и совершенно точно должны — попадать в российский бюджет.

Директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко также считает нелогичным решение сначала «разрешить, а потом взять и запретить». Ведь речь идёт об огромном числе людей, которые держат свои деньги в криптовалютах. При этом он проводит аналогию с реквизицией вкладов, которая произошла вместе с ликвидацией СССР.

И это не самые богатые люди, наоборот. Ведь криптой во многом занимаются люди, кому не хватает традиционных источников доходов. И более того, это западные доходы, перераспределяемые в пользу наших не самых богатых граждан. В итоге мы можем получить обратный эффект — большое социальное недовольство. Не с Запада подрыв, а изнутри, — объясняет эксперт.

У ЦБ своя позиция, но есть ещё позиции правительства, парламента. Майнинг в конце прошлого года предлагали официально признать предпринимательской деятельностью и Минэкономразвития, и Минэнерго, и Госдума. Да и в Минфине ничего против криптовалют не имеют. А это значит, что есть вероятность, что криптоденьги не станут запрещать или как минимум отложат радикальное решение вопроса в долгий ящик.

Даже в Китае с их глобальным файрволом потребовались годы, прежде чем установить полный контроль над криптовалютами, напоминает Звёздин. Вряд ли у нас получится быстрее, если вообще получится, резюмирует эксперт.