Цена на бензин поднялась к историческим максимумам

Биржевая стоимость АИ-95 поднялась к историческим максимумам за всю историю торгов на СПбМТСБ. Рекорд был установлен в 2018 году во время кризиса, сообщила газета «Коммерсант».

Так 7 июля бензин АИ-95 и АИ-92 подорожал на 0,76%, достигнув 58,9 тысячи рублей и 55,5 тысячи рублей за тонну соответственно.

Это объясняется тем, что цены на топливо следуют за мировыми нефтяными котировками. А на них, соответственно, давит неопределённость по сделке ОПЕК+ и высокий сезонный спрос на сырьё.

Независимые АЗС тем временем пожаловались, что могут обанкротиться из-за убыточности розничной торговли. По мнению экспертов, корректировка демпфера с мая пока не в полной мере оказала влияние на цены из-за позднего принятия инициативы.

Минэнерго заверил газету, что вместе с ФАС будет и дальше мониторить состояние рынка нефтепродуктов.

Несмотря на растущую динамику спроса на топливо на внутреннем рынке в летний период и сохраняющиеся ограничения по авиасообщению, по итогам июня и первой недели июля Минэнерго отмечает стабильную динамику розничных цен на бензин, не превышающую инфляцию, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что пока нефтеперерабатывающие предприятия справляются с производством на уровне «выше потребления». Демпферный механизм, по мнению Минэнерго, работает стабильно и его дополнительная корректировка не требуется.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала две компании из-за роста цен на бензин в России. Как ранее сообщалось, каждая из них должна заплатить около полумиллиарда рублей.