Аналитик оценил влияние «зелёной» энергетики на рынок нефти до 2024 года

Переход на «зелёную» энергетику никак не повлияет на рынок нефти до 2024 года, потому что мировое сообщество не успеет так быстро отказаться от нефти. Своё мнение по этому поводу высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Экономикой Сегодня».

Я бы назвал правильной идею о том, что до 2024 года энергетический переход никак не повлияет на рынок, потому что отказ от нефти, например, не случится во всем мире. Не стоит ожидать и падения спроса на фоне массового перехода населения стран на электромобили — за три года не реально, ведь замена бензина и дизеля так быстро не происходит. Вполне возможно, что потребление нефтепродуктов наоборот будет расти до 2024 года, с несерьезным снижением показателей в отдельных регионах Европы, — спрогнозировал Юшков.



Он добавил, что разговоры об ускоренном переходе на «зелёную» энергетику ведутся политиками в основном ради того, чтобы запугать газовых и нефтегазовых гигантов. Юшков подчеркнул: энергетические компании боятся вкладываться в добычу горючего, поэтому вполне вероятно, что спрос на нефть будет расти.



Ранее президент фонда поддержки научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов предположил, что Россия может наладить производство «зелёного» водорода в Карелии для экспорта за рубеж.