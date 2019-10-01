https://static.news.ru/photo/aee4cc60-e4a6-11e9-93aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: @kazka.band/Instagram.com

В преддверии Международного дня музыки поисковой сервис «Яндекс» опубликовал статистику музыкальных запросов пользователей. Выяснилось, что чаще всего россияне искали текст песни «Плакала» украинской группы Kazka.

В статистику «Яндекс» вошли запросы с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года. На первом месте оказался хит украинской поп-группы. На втором месте оказалась песня «Детство» Rauf & Faik, на третьем — «Незабудка» Тима Белорусских.

«Яндекс» также обнародовал самые любимые музыкальные клипы россиян. Первые три строчки рейтинга возглавили Little Big — Skibidi, «Алкоголичка» Артура Пирожкова и Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова, пишет ТАСС .

Год назад эта же песня заняла первую строчку хит-парада телеканала «Муз-ТВ». Композиция о том, как на кухне плакали молодая мать и влюблённая девушка, исполняется на украинском языке.

В ноябре прошлого года песня «Плакала» группы Kazka обогнала хиты Сергея Лазарева, Ирины Дубцовой, Егора Крида и других популярных российских исполнителей, писал News.ru.