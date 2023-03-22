Стало известно, когда групповые туристы из РФ могут полететь в Китай АТОР: первые групповые безвизовые поездки в Китай могут возобновиться в мае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские туроператоры начинают продавать путевки в Китай, а первые групповые туристы могут полететь в КНР в мае. Об этом NEWS.ru сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Соглашение между двумя странами о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров спустя три года после перерыва снова действует. Но власти должны согласовать ряд технических моментов — в том числе утверждение списков туроператоров двумя сторонами, заявляют в АТОР.

Мы ждем, что на этой неделе будут анонсировано введение безвизовых групповых поездок, поскольку со стороны России все готово и со стороны Китая тоже. Поэтому туроператоры ожидают начала активной фазы продаж с увеличением частоты рейсов и снятием визовых барьеров уже на этой неделе. Также мы ждем, что россияне поедут в Китай, а граждане Китая в Россию уже в мае, — сказал Мурадян.

Ранее АТОР направила запросы в Минэкономразвития, МИД РФ и комитет по туризму Москвы относительно сроков возобновления групповых поездок для граждан РФ и Китая по безвизовым спискам туроператоров.

В январе 2020 года правительство РФ приостановило действие соглашения о безвизовых туристических поездках с КНР из-за пандемии коронавируса, а Китай тоже ограничил въезд в страну. Спустя три года, 8 января 2023-го, Китай отменил коронавирусные ограничения для въезда, а с 15 марта возобновил выдачу всех типов виз для иностранцев. Однако даже 21 марта АТОР сообщил, что на данный момент речь идет только о деловых поездках, для которых россияне получают визы в консульстве. Безвизовые групповые поездки, во время которых граждане РФ и КНР в основном и посещали страны друг друга, пока не начались.