Покупает людям квартиры и лекарства: в России появилась новая доктор Лиза

Блогер Instagram Елена Тришина спасла уже десятки людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Она покупает недвижимость одиноким пенсионерам и дорогостоящие лекарства тяжелобольным детям. Деньги девушка собирает через соцсети коллективными силами подписчиков и российских звёзд — Басты, Елизаветы Боярской, Максима Аверина, Ирины Горбачёвой. Собственную личность «новая доктор Лиза» оставляет в тайне.

Среди последних героев её страницы — пенсионерка Светлана Чернова, прожившая в бочке 35 лет, Анатолий Степаньков, дом которого сгорел дотла, и Катя Шершань, пережившая «спонтанное кровоизлияние в мозг». Почему Елена Тришина скрывает свою личность и как ей удалось добиться доверия со стороны звёзд и фолловеров — в материале NEWS.ru

Кто такая Елена Тришина и как она начала заниматься благотворительностью?

О Елене Тришиной известно совсем мало — ровно то, что она сама ситает нужным рассказать в Сети. Она начала заниматься благотворительностью в 2017 году, работая официанткой в одном из московских ресторанов. Одним из первых самых крупных сборов, которые ей удалось закрыть , стали 22 млн рублей, требовавшихся мальчику для трансплантации костного мозга в Швейцарии. По словам Елены, она прочитала о его болезни в Интернете. И узнав, что ребёнку отказали в помощи благотворительные фонды, а средства от пожертвователей поступали вяло — люди просто не верили, что за четыре месяца удастся собрать такую большую сумму, Тришина не смогла пройти мимо.

У неё не было собственных денег — зато было огромное желание помочь в беде абсолютно чужим людям. Оказалось, этого достаточно, чтобы спасти ребёнку жизнь. 22 млн рублей Елена собрала за два с половиной месяца.

В тот момент я не имела никаких связей, все с нуля! Я шерстила Интернет — поверьте, там есть вся инфо, надо только хорошенько поискать. Прорабатывала абсолютно разные варианты, чтобы собрать такую сумму: телевидение, радио, пресса, благотворительные копилки, соцсети, аукционы, конкурсы и т.д. Близкие люди не дадут соврать: я выносила мозг ВСЕМ, и проще было мне дать, чтоб я отвязалась! Зато цель была достигнута! — делилась опытом с подписчиками Елена Тришина в своём Instagram.

На просьбу рассказать о себе блогер скромно ответила: «Я человек непубличный, сниматься не люблю». В числе первых, кто рассказал о деятельности Тришиной, оказался рэпер Василий Вакуленко (Баста).

Это пример просто доброго человека. Это человек, у которого нет специального фонда, специальной структуры, механики, — рассказал Вакуленко Первому каналу.

У Тришиной действительно нет фонда, вся работа по сбору средств проходит через соцсети. Посредниками между ней и нуждающимися людьми становятся неравнодушные пользователи Сети. На момент написания статьи на страницу Тришиной подписаны более 65 тысяч человек. В комментариях они пишут слова поддержки и восхищаются отзывчивостью блогера.

Есть ли в России премии для таких людей, как Лена? Ну, официальная премия от государства... Она однозначно заслужила! Скольких людей спасли с её помощью! — отметила одна из подписчиц.

Но находятся у Елены и критики, открыто подозревающие блогера в коммерческой связи со знаменитостями: никак не могут поверить, что обычный человек способен организовать столь масштабные сборы средств, тратить личное время на помощь абсолюто чужим людям и не преследовать при этом корыстных интересов. На эти обвинения Елена реагирует спокойно. Она открыто делится с подписчиками своим опытом и призывает следовать её примеру.

Были разговоры, что я проплачиваю звёздам из денег со сбора! Смешно. Да это даже невозможно, так как отчётность ведётся строгая, с выписками из банка, а из своих... официанты столько не зарабатывают! — поделилась блогер.

Однажды знаменитый человек действительно попросил Тришину заплатить ему за продвижение у себя в соцсетях её поста с просьбой о помощи больному. На это Елена ответила категоричным отказом.

Причём этот человек сам переболел раком. Бывает, судить не стану. Это ваш выбор — отказаться или согласиться. В общем, к чему я это: если смогла я, то смогут абсолютно все. Не нужно ждать, что появится какой-то добрый дядечка с мешком денег и решит ваш вопрос. Да, такое бывает в одном случае из миллиона, но, прождав его, можно упустить время, а это недопустимо, когда на кону жизнь и здоровье ребёнка, родных! — уверена Тришина.

«Мои хождения по мукам закончились»

Помимо Вакуленко, поддержку блогеру оказывают и другие звёзды. Так, в октябре российская модель и дизайнер Оксана Самойлова пожертвовала 500 тысяч рублей для покупки квартиры пенсионерке из Омска Светлане Черновой. Женщина прожила в металлической бочке 35 лет. Почти всё это время Чернова стояла в очереди на квартиру, но так и не дождалась от государства положенной ей жилплощади. Недвижимостью её обеспечила Тришина — вместе с подписчиками.

Пенсионерка жила в посёлке на окраине Омска. В металлической бочке, которую женщина называла домом, в советские времена жили сначала офицеры, затем служащие военного завода, а после них и гражданские. Светлане предложил переехать туда из общежития профком военного завода в 1986 году. Этот шаг якобы мог значительно ускорить процесс получения собственного жилья. Однако когда предприятие закрылось после развала СССР, перспективы обзавестись своей квартирой стали совсем низкими.

В этой металлической цистерне Чернова жила вплоть до 2021 года без воды, отопления и электричества. Родных у пенсионерки нет, с проблемами она справлялась в одиночку. Большую часть пенсии (12 тысяч рублей из 14 тысяч) тратила на кредит за газовый котёл, который прошлой весной у неё украли. Кредит остался, а помещение отапливать было уже нечем.

Эта история облетела весь Интернет, и только после этого администрация вчера решила выделить пенсионерке временное жилье! Светлана сказала, что смотрела предложенное, и жильё напрочь убитое. Смысл вкладываться в ремонт временного жилья? Я считаю, что она заслужила своё собственное жилье! — написала Тришина.

Сбор средств начался 19 октября, за несколько дней подписчики собрали более 2 миллионов рублей и купили Черновой квартиру, обставив её всем необходимым. На видео, опубликованном Тришиной, пенсионерка получает ключи и заходит в свой новый дом, радуясь стиральной машине. Выйдя на балкон, женщина не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Я прямо слов не нахожу, как мне повезло! Мои хождения по мукам закончились. Я в новой квартире, я так довольна, так рада этой квартире. Лена меня мебелью обеспечила, стенку купили, телевизор купили большой такой! (...) Спасибо всем тем людям, которые отозвались, — поблагодарила россиян пенсионерка.

Пенсионер полгода жил на пепелище собственного дома

Аналогичную поддержку Тришина оказала ещё одному пенсионеру из Батайска. 78-летний Анатолий Степаньков тоже жил в одиночестве в своём доме, пока здание полностью не сгорело. В пожаре мужчина не пострадал, однако фактически остался жить на пепелище.

Степаньков продолжал работать, отдавая половину средств в счёт уплаты долгов умершего сына.

Я увидела в нём очень порядочного человека, «рукастого», постоянно что-то мастерит, помогает соседям, а самое главное, он старается не унывать, как бы тяжко не было. Живет одним днём, но, как и многие из нас, верит в чудо. Конечно, хочется помочь ему, тем более, дед Толя помощи и не ждал, он очень скромный. Скоро зима, и как оставить человека на произвол судьбы? — написала Тришина.

Нужная для помощи сумма (1 миллион 250 тысяч рублей) была собрана за считанные часы. Кроме того, остались средства на погашение долгов Степанькова. На видео, размещённом на странице Тришиной, мужчина осматривает свою новую квартиру и делится впечатлениями после полугода жизни в сгоревшем дотла доме.

По сравнению с тем, где я оказался после пожара, это земля и небо. У меня всё абсолютно погорело. Слов нет! Благодарность вам за оказанную мне помощь! Такое может только во сне присниться, и то, мне кажется, не каждому, — расчувствовался Анатолий.

Волонтёры во главе с Тришиной купили мужчине не только квартиру, но и всю мебель, инструменты для работы, технику в дом, одежду. Они фактически полностью изменили жизнь пенсионера, позволив ему работать, забыв про жилищные проблемы и долги.

«Этой семье очень нужна наша рука помощи»

Ещё одна история с просьбой о помощи была опубликована Тришиной совсем недавно. Девочка Катя Шершань, у которой несколько лет назад случилось «спонтанное кровоизлияние в мозг», уже получала помощь через страницу блогера. Прошлой зимой ей собрали средства на реабилитацию в одном из лучших московских центров «Три сестры».

Врачи установили, что за это время в состоянии Шершань произошли значительные улучшения. Однако летом девочка лишилась матери, оставшись с сестрой и отцом, вынужденным трудится на нескольких работах. У семьи есть кредиты, взятые ранее на восстановление Кати.

Этой семье очень нужна наша рука помощи, девчонке нужна ещё одна реабилитация в «Три сестры» не только физически, но и морально. После потери мамы ей необходимо ещё больше не терять силы и желание восстанавливаться, а это желание у Катюши есть, — объяснила Тришина.

Блогер сразу запросила у центра «Три сестры» счёт за полтора месяца реабилитации. Необходимая для поездки сумма — 1 миллион 147 тысяч рублей. Сбор был закрыт уже на следующий день. Пользователи предлагали блогеру собрать средства и на погашение кредитов семьи, однако отец Кати поблагодарил и отказался, заявив, что с этим намерен справиться сам.

Родители и сестрёнка большие молодцы, что заботятся не только о лечении, но и о том, чтобы Катюша была просто красивой девчонкой — и причёска, и маникюр, даже макияж! Это такой показатель, что никто не отчаялся, они будут бороться до победы, — писали пользователи под видеоинтервью отца Кати.

Почему пользователи доверяют Елене Тришиной?

Сегодня соцсети буквально пестрят просьбами о помощи, объявлениями о сборе средств на лечение или на покупку жилья малоимущим. Но эти обращения не всегда подлинные, и отличить реальных благотворителей от мошенников становится всё тяжелее.

В 2020 году ВЦИОМ провёл исследование «Лжеблаготворительная деятельность в российском обществе: вовлеченность населения, запрос на регулирование». Согласно результатам, 81%т россиян участвуют в благотворительности, из них 76% не отслеживают, куда отправляют деньги. Специалисты считают, что это связано с малыми суммами пожертвований и низкой информированностью жертвователей.

Елена Тришина подчёркивает, что очень дорожит доверием своих подписчиков, число которых ежедневно растёт. Она публикует скриншоты переводов и все чеки, оплаченные за счёт собранных средств. А главной иллюстрацией результатов её усилий служат видеоотчёты со счастливыми лицами людей, получивших благодаря пользователям Сети помощь, которую они уже и не думали дождаться. Забывших, что мир не без добрых людей. Таких, как Елена Тришина.