https://static.news.ru/photo/efbffa04-cb2c-11e9-b552-fa163e074e61_660.jpg Оксана Фандера Фото: veriga10/instagram.com

Непрокрашенные корни волос стали частью нового образа актрисы Оксаны Фандеры. Она решила сохранить свой естественный седоватый оттенок.

Фотографию обновлённой себя артистка выложила в Instagram . Оказалось, что за лето волосы так отросли, что полностью красить их снова достаточно хлопотно. В итоге Фандера оттенила локоны таким образом, чтобы переход между «своим сильвером» и каштановым цветом на кончиках был не так заметен, пишут argumenti.ru .

Поклонники восприняли изменения вполне благосклонно. В комментариях к публикации многие пришли к выводу, что подобный стиль актрисе очень идёт. Одна из женщин решила уточнить, планирует ли Фандера оставить естественный цвет волос, на что получила утвердительный ответ.

Тем временем подписчики Ксении Собчак ранее не оценили новый цвет волос журналистки. Как писал News.ru, она опубликовала в Instagram фото в новом образе и попросила высказаться о своей причёске. Однако многие комментарии оказались резко негативными.