Непрокрашенные корни волос стали частью нового образа актрисы Оксаны Фандеры. Она решила сохранить свой естественный седоватый оттенок.
Фотографию обновлённой себя артистка выложила в
Поклонники восприняли изменения вполне благосклонно. В комментариях к публикации многие пришли к выводу, что подобный стиль актрисе очень идёт. Одна из женщин решила уточнить, планирует ли Фандера оставить естественный цвет волос, на что получила утвердительный ответ.
Тем временем подписчики Ксении Собчак ранее не оценили новый цвет волос журналистки. Как писал News.ru, она опубликовала в Instagram фото в новом образе и попросила высказаться о своей причёске. Однако многие комментарии оказались резко негативными.