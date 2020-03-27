https://static.news.ru/photo/e3d6bf48-7018-11ea-8188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в Instagram. Теперь за событиями её жизни следят 20 млн пользователей.

Радостью от преодоления новых вершин социальной активности звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась с подписчиками. Она заявила, что теперь у неё «просто немыслимое количество» фолловеров.

Когда я создавала страницу, я даже подумать не могла, что у меня столько вас будет. Я благодарна каждому из вас за интерес, за активность и любовь, которую вы мне дарите ежедневно, — написала Бузова.

Медиадива уже давно является лидером России по числу подписчиков в Instagram. На втором месте борец Хабиб Нурмагомедов, у которого 19,3 млн последователей. Третье место у блогера Насти Ивлеевой, её жизнью интересуются 15 млн человек.

Абсолютный рекордсмен в мире — футболист Криштиану Роналду, который собрал 209,2 млн поклонников.

instagram.com/buzova86

Вместе с тем, как отмечают критики Бузовой, в погоне за подписчиками она или администраторы её страницы используют давнюю хитрость социальной сети. Они сделали аккаунт закрытым. В итоге даже просто любопытствующий, чтобы посмотреть публикации звезды, вынужден оставлять запрос на подписку.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бузова спела для своих поклонников в онлайн-режиме, поддержав тренд на дистанционные выступления во время пандемии коронавируса.