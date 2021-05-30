Американцы восхитились историческим десертом России

https://static.news.ru/photo/53a5bebe-c19e-11eb-bccd-96000091f725_660.jpg Фото: Olga Sokolova / globallookpress

Американское издание Atlas Obscura посвятило статью старинному российскому десерту — яблочной пастиле. Колумнист издания Энн Эвбенк была в восторге от такой простой и в то же время нежнейшей и вкусной сладости.

Она начала рассказ о пастиле с того, что её любила Екатерина II, жена Льва Толстого Софья Толстая и другие аристократы в Российской империи. Они ели на десерт с чаем.

Для приготовления сладости нужно интенсивно взбить яблочное пюре, яичные белки и сахар, насытив смесь большим количеством воздуха.

То, что происходит дальше, является вполне объяснимым, но при этом поразительным. Эта вязкая масса превращается в блестящее белое облако, мягкое и лёгкое, как пуховая подушка, — пишет автор.

Крем, который получился, нужно распределить по сковородке и испечь. Для этого духовку нужно поставить на минимум и выпекать десерт несколько часов, пока он не превратится в «мягкий зефир» карамельного цвета с выраженным ароматом яблок.

Почти 80 продовольственных товаров из России ранее попали в Красную книгу. Отечественные продукты признаны экологически чистыми и производятся в ограниченном количестве. Всего в списке находится около 5 тысяч наименований. Среди российских товаров в Красную книгу «Ковчег вкуса» попали белёвская пастила, вяленая оленина эвенков и чёрная соль.