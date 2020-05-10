Алсу провела прямой эфир с фанатами в серьгах за 9 млн рублей

https://static.news.ru/photo/5d70d666-a041-11e9-b247-fa163e074e61_660.jpg Певица Алсу Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российская поп-певица Алсу провела прямой эфир с поклонниками в Instagram. СМИ обратили внимание на аксессуар исполнительницы — серьги стоимостью около 9 миллионов рублей.

В беседе с поклонниками 36-летняя возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова подметила, что даже в условиях домашней изоляции ей хочется выглядеть красиво и ухоженно, что ей успела порядком надоесть однообразная домашняя одежда, — пишет Teleprogramma.pro.

По информации издания, на Алсу были произведённые в Швейцарии серьги-вееры из чёрных и белых бриллиантов, в которых она несколько раз появлялась на светских мероприятиях.

Как писал NEWS.ru, на одном из последних снимков Алсу позировала в простой домашней футболке, которая вызвала восторг у друга Пугачёвой дизайнера Игоря Гуляева.