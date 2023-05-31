5 причин, по которым могут не выпустить за границу в 2023 году Рассказываем, россияне каких категорий не смогут поехать на отдых в другие страны и с чем это связано

Фото: shutterstock.com

Этим летом некоторые россияне не смогут отдохнуть за границей из-за новых законов. Проблемы возникнут не только у должников и людей, допущенных к гостайне, как это было раньше. Добавилась пара любопытных новшеств. По каким причинам могут не выпустить за границу в 2023 году? Пять причин запрета на выезд — в материале NEWS.ru.

Повестка

С апреля этого года у всех мужчин, а также у некоторых женщин (у которых есть специальности, связанные с военной обязанностью, например, врачей) появилось новое ограничение на выезд за границу. А именно — повестка. Она будет считаться врученной человеку спустя семь дней после того, как ему отправили заказное письмо, или после появления документа в личном кабинете на «Госуслугах».

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Как только повестка считается врученной, гражданину запрещается выезжать из России.

Проблемы с загранпаспортом

Неделю назад Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в ФЗ о порядке выезда из РФ. Заграничный паспорт будет считаться недействительным в случае:

утраты;

прекращения гражданства;

невозврата по окончании служебной командировки;

смерти владельца;

отсутствия паспорта или его неполучения;

непередачи без уважительной причины паспорта гражданином России, право которого на выезд из страны ограничено по закону, на хранение в уполномоченные орган или организацию;

оформления паспорта на утраченном (похищенном) бланке;

непригодности документа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что касается последнего пункта, правительство выпустит отдельное постановление. В нем обновят условия, при которых загранпаспорт становится непригодным. Сейчас к ним относятся:

нарушение элементов защиты бланка паспорта, в результате чего невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации (например, металлизированная нить на страницах 45 и 46, серия и номер бланка паспорта, которые выгравированы лазером на обороте пластикового вкладыша, микросхема с бесконтактным интерфейсом);

повреждение, нарушающее целостность бланка паспорта (отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок и (или) записей);

износ (повреждение), при котором невозможно однозначно визуально определить наличие или содержание всех или отдельных указанных в паспорте сведений.

Если же страница паспорта будет просто порвана или оторван кусочек не больше размера оттиска штампа (40×20 мм), на границе могут остановить, уточнить причину произошедшего и потом все же пропустить. Но если повреждения серьезнее, могут оштрафовать за порчу документа и закрыть выезд.

Также по новому закону, если внутренний или заграничный паспорта будут недействительны по всем перечисленным в начале основаниям, сотрудники ФСБ (в том числе пограничники) и МВД получат право их изымать.

Закон находится на рассмотрении в Совете Федерации. Если президент подпишет документ, он вступит в силу через полгода после публикации.

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

Долги и уголовное дело

Если человек попал в базу должников, его могут не выпустить из страны. Сегодня судебные приставы имеют право ограничить выезд за границу на основании решения суда, если у туриста есть:

долг по алиментам, долг по компенсации вреда здоровью или морального вреда от 10 тыс. руб. Или любой другой долг от 10 тыс. руб., который не погасили в течение двух месяцев со дня, когда закончился срок на добровольную уплату задолженности;

любой другой долг от 30 тыс. руб.;

другие обязательства: например, должник уклоняется от передачи ребенка после развода, сноса незаконно построенного здания или не выполняет решение суда о выселении.

Люди, которые столкнулись с банкротством, также могут не покинуть страну. Запрет на выезд касается и тех граждан, которые находятся под следствием и обвиняются по одной из статей УК РФ или получили срок, в том числе условный.

Выезд с ребенком без сопровождения второго родителя

Если родитель хочет поехать на отдых со своим ребенком в другую страну, ему стоит получить от другого нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего. Российских пограничников редко настораживает, что дети путешествуют только с одним из родителей. Но в некоторых странах, в том числе в Евросоюзе, это согласие могут потребовать для оформления визы.

Документ нужен в случае, если ребенок едет с родственниками, не являющимися его родителями или опекунами (бабушками, дедушками, тетями, дядями и т.д.), или с воспитателями, школьными учителями и гидами.

Кроме того, один из родителей может подать заявление в подразделение МВД по вопросам миграции по месту жительства и запретить без какой-либо причины другому вывозить ребенка в определенные страны.

Фото: shutterstock.com

Доступ к гостайне

Если россиянин работает с информацией особой важности (первая и вторая форма допуска, секретности), решение о выезде принимает специальная межведомственная комиссия. Она учитывает страну посещения, сроки путешествия и его цель.

В некоторых случаях человек совсем не может выезжать за границу, так как это указано в его трудовом договоре. Срок ограничения обычно не превышает пяти лет с момента последнего ознакомления с секретными сведениями, но его могут продлить.

У работников с третьей формой допуска к секретным сведениям почти нет ограничений на выезд за границу, но они должны договариваться с руководством о поездках.

Читайте также:

Летний отдых — 2023: как сэкономить на билетах и отелях

Крым, Сочи, Анапа, Абхазия: сколько стоят путевки, куда ехать этим летом

Лира падает после победы Эрдогана: подешевеет ли отдых в Турции для россиян

Курс валют в июне 2023 года: сколько будут стоить рубль, доллар, евро, юань