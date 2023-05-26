В России возобновят выдачу биометрических загранпаспортов МВД: с 1 июня возобновится прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 июня в России возобновится прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что граждане смогут подать заявку на документ через МФЦ или отделение Министерства внутренних дел.

Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг, — сказала Волк.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что агентства, помогающие оформить загранпаспорта, резко подняли стоимость изготовления документа из-за подорожания чипов. По данным Baza, теперь такая услуга может обойтись в 50–80 тысяч рублей. При этом изготовление загранпаспорта займет четыре-пять рабочих дней. Представители рынка объяснили скачок цен высоким спросом.

В конце января на «Госуслугах» начали предупреждать россиян о том, что выдача загранпаспортов нового образца приостанавливается до середины марта по техническим причинам на Гознаке. С 2 февраля прием заявлений на такие паспорта был приостановлен. В Гознаке объяснили заминку тем, что АО «Микрон», которое выпускает чипы для загранпаспортов, производит перенастройку оборудования и оптимизирует техпроцессы.

10 марта в Гознаке сообщили, что выпуск биометрических загранпаспортов сроком действия на 10 лет возобновлен. При этом россиян предупредили, что паспорта придется ждать дольше, чем обычно, поскольку за месяц накопилось много заявок.