Россияне снова смогут оформить биометрические загранпаспорта Baza: в России возобновился выпуск биометрических загранпаспортов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России снова запустили выдачу биометрических загранпаспортов сроком действия на 10 лет, сообщает Baza со ссылкой на источник в Гознаке. В феврале выпуск паспортов был приостановлен из-за нехватки чипов. По словам собеседника Baza, сейчас все работает в штатном режиме.

При этом представитель Гознака отметил, что гражданам России придется ждать биометрические загранпаспорта дольше, чем обычно, поскольку за месяц накопилось много нерассмотренных заявок на выпуск документа.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Россия готовит соглашения о взаимном упрощении визового режима с шестью странами. Согласно его словам, в настоящее время разрабатываются проекты с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о работе России над упрощением визового режима с 11 странами и начале работы над снятием ограничений на выдачу электронных виз для около 70 дружественных государств. Исключение составят недружественные страны, с которыми визовый режим не поменяется.