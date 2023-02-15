Россия введет безвизовый режим еще с 11 странами Лавров: Россия введет безвизовый режим с 11 странами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия планирует в ближайшее время подписать договоры о безвизовом режиме с 11 государствами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа. По его словам, получение виз еще в шесть стран будет существенно облегчено.

Над облегчением визового режима мы работаем. Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, — облегченные условия, совсем простые, — сказал Лавров.

Кроме этого, Россия снимет ограничения на выдачу электронных виз в более чем 70 стран мира. Исключение составят недружественные страны, с которыми визовый режим не поменяется.

Ранее на официальном портале Schengen Visa Info сообщили, что Европейский союз введет цифровые шенгенские визы для туристов. Таким образом, заявление на получение туристической визы можно будет подать в онлайн-формате. Это позволит сократить время оформления визы, избавит туристов от лишних усилий и затрат, а также повысит безопасность.

Также стало известно, что Швеция снова начнет выдавать визы гражданам России. Прием заявлений уже возобновили. В посольстве подчеркнули, что документы россияне могут подать в визовых центрах VFS Global.