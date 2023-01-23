Одна из стран Европы возобновит выдачу виз россиянам Швеция снова начнет выдавать визы гражданам России

Швеция снова начнет выдавать визы гражданам России, заявили на странице посольства в социальных сетях сотрудники дипломатического представительства. Прием заявлений уже возобновили. В посольстве подчеркнули, что бумаги россияне могут подать в визовых центрах VFS Global.

Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global, — говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство 16 января заявило, что выдачи разрешений на въезд в Швецию приостановлен по техническим причинам. Заявителям предложили следить за обновлениями информации о возобновлении работы.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что будущее планирование безопасности Европы невозможно без России. По его словам, также абсурдна идея полного отказа от выдачи россиянам шенгенских виз.

Глава австрийского МИД также добавил, что призывал оставить ОБСЕ в прежнем виде, чтобы сохранить возможность для переговоров. В связи с этим решение Варшавы не приглашать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу организации в Польше Шалленберг подверг критике.