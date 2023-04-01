Загранпаспорта в России стали дороже Baza: из-за дефицитов чипов на загранпаспорта агентства увеличили их стоимость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентства, помогающие в оформлении загранпаспортов, резко подняли стоимость изготовления документа на фоне подорожания чипов, сообщает Telegram-канал Baza. Теперь такая услуга обойдется в среднем в 50–80 тысяч рублей, а изготовление — в четыре-пять рабочих дней.

Большинство агентств также перестали оказывать услугу по оформлению загранпаспорта без присутствия заказчика или же оценивают свою помощь в 100-400 тысяч рублей со временем ожидания до трех недель. При этом паспорта нового образца практически нигде не делают: лишь одно агентство готово оказать такую услугу за 34 тысячи рублей и в течение месяца. В компании предупредили, что изготовление может затянуться, хотя поставки чипов должны были возобновиться в марте.

Сами представители рынка объяснили скачок цен высоким спросом. В агентствах сослались на влияние СВО и обычный рост цен.

Ранее стало известно, что в России снова запустили выдачу биометрических загранпаспортов сроком действия на 10 лет. В феврале выпуск паспортов был приостановлен из-за нехватки чипов.