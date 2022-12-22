Россиянам рассказали, из-за каких долгов могут запретить выезд за рубеж ФССП: долги по алиментам могут стать препятствие для выезда за границу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Долги по алиментам, возмещению имущественного ущерба и ряд других могу стать препятствием для выезда гражданина за пределы России, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В ведомстве также назвали минимальную сумму задолженности, из-за которой могут запретить выезд за рубеж.

В ФССП выезд из России ограничивается при наличии долгов по возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, алиментов, если сумма превышает 10 тысяч рублей. Ограничение может быть наложено и за долги неимущественного характера, сумма которых составляет более 30 тысяч рублей.

В ведомстве также сделали акцент на том, что если гражданин не выплатит долг по истечении двухмесячного срока для его добровольного погашения, то выезд из России ему ограничат при сумме долга равной 10 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России разрешил друзьям и родственникам обвиняемых в неуплате алиментов гасить их долги. При этом суд может освободить самого неплательщика алиментов от ответственности только по уважительным причинам, подробно проанализировав его семейное и материальное положение.