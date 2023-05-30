Курс валют в июне 2023 года: сколько будут стоить рубль, доллар, евро, юань Эксперты рассказали о курсах валют на первые недели лета

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Власти США договорились о повышении потолка госдолга. Хотя небольшая угроза дефолта сохраняется: договоренность еще предстоит утвердить конгрессу. Тем временем на рубль, доллар, евро и юань давит еще множество факторов. NEWS.ru расскажет, каких курсов валют стоит ждать в ближайшие недели и почему.

Что будет с рублем в июне

Эксперты стараются избегать точных оценок, отмечая, что прогнозировать курс достаточно сложно. Сейчас рубль зависим от непредсказуемой комбинации факторов и экономических условий, которые могут измениться в любой момент, говорит финансовый аналитик компании BitRiver Вячеслав Антонов.

До сих пор курс рубля оставался стабильным благодаря продажам части валютной выручки экспортерами. То есть продавцы нефти и других товаров продавали вырученные доллары и евро, покупали рубли (то есть повышали спрос на них и их курс) и платили ими налоги. Но уже во вторник пик налоговых платежей, который приходится на конец 20-х чисел месяца, будет пройден. Так что российская валюта останется без весомой поддержки и снова станет чувствительна к динамике цен на нефть, предупреждает Антонов. Чем ниже будут мировые цены на нефть, тем ниже рискует упасть рубль.

Какие факторы могут сыграть в пользу рубля

возможное будущее решение о дополнительном снижении добычи нефти странами ОПЕК+ (чем меньше в мире нефти, тем дороже она стоит);

ожидание и подготовка выплат дивидендов в рублях от больших компаний с валютной выручкой (ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «ФосАгро» и других);

возможное повышение ключевой ставки ЦБ России на заседании 9 июня, если возникнут риски разгона инфляции или угрозы финансовой стабильности (кредиты, а следовательно, и сами рубли станут дороже);

введение лимитов на покупку валюты и продажи валюты (правительство и ЦБ РФ обязаны до 1 июня установить ежемесячный лимит не более $1 млрд на покупку иностранной валюты резидентами на внутреннем валютном рынке в случае сделок с иностранными компаниями);

традиционное для лета «затишье» в экономической деятельности, которое стабилизирует и валюту.

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Какие факторы будут работать против рубля

повышенный спрос на иностранную валюту при увеличении сделок по параллельному импорту;

рост дефицита российского бюджета;

сохранение и возможное усиление санкционного давления. В том числе на продажу российских товаров, что снижает приток в Россию иностранной валюты;

возможное повышение ставки ФРС США на заседании 14 июня;

смена риторики российского Центробанка в сторону смягчения денежно-кредитной политики. В отсутствии роста инфляции ЦБ может снизить ставку с нынешних 7,5% до 7,25% для поддержки экономики, допускают аналитики;

возможное обострение ситуации в геополитике, что способно вызвать дополнительный спрос на иностранную валюту как на «защитный» актив во время кризисов и инфляции.

При чем тут потолок госдолга США

Главная новость последних дней: президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом, которая позволяет избежать суверенного дефолта. А это значит, что, скорее всего, никакого суперкризиса и слома мировой финансовой системы не случится.

До сих пор доллар выигрывал от спроса на активы, которые считаются защитными в кризис, говорил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. После решения о повышении потолка госдолга «американец», скорее всего, отступит от недавних локальных максимумов, что приведет к росту евро, иены и фунта, считает эксперт. Впрочем, другие специалисты говорили, что если проблему с госдолгом не решить и допустить дефолт, то доллар тоже ослабнет.

При этом повышение потолка госдолга мало изменит взаимоотношения доллара и рубля, считает эксперт. «Рубль держится у отметки в 80 за доллар и в целом слабо реагирует на внешние факторы на фоне споров относительно уровня реальной добычи нефти в РФ», — объясняет Маслов.

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Каким будет курс доллара в июне

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в ближайшие недели ждет стабилизации курса доллара к рублю в диапазоне 76–83 руб.

Финансовый аналитик Марк Гойхман ожидает движения доллара в границах 75,5–82,9 руб.

Прогноз по курсу от аналитиков УК «Альфа-Капитал» — 77–80 руб. Хорошей опорой для рубля могут стать реинвестированные в рынок средства от дивидендов, выплачиваемых российским бизнесом, отмечают они.

Владислав Антонов из BitRiver прогнозирует курс доллара к рублю в диапазоне 76–83,5 руб., аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов дает 78–81,5 руб.

Операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов не ждет сильных изменений на рынке. По его словам, доллар США «сохранит относительную стабильность к рублю на текущем уровне» (в понедельник курс доллара на бирже держался на уровне 80,5 руб.).

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров допускает ослабление американской валюты до 78–79 руб. в июне из-за «нервозности рынка». Дело в том, что вопрос с потолком госдолга формально еще не решен. За проект закона палата представителей будет голосовать только в среду, 31 мая. Так что фактически пока еще ничего не принято, указывает эксперт.

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Каким будет курс евро в ближайшее время

На евро серьезно надавила публикация данных о том, что Германия — первая экономика ЕС и четвертая в мире — может войти в рецессию. Сейчас рынки ждут публикаций протокола заседания Европейского ЦБ по процентной ставке, чтобы понять настроения чиновников европейского регулятора, говорит Маслов. По его мнению, пока евро будет держаться в коридоре 84–88,5 руб.

Рабочий диапазон для пары евро/рубль в начале лета — 82,00–91,00 руб., считает Владислав Антонов. Аналитики УК «Альфа-Капитал» ожидают курс евро на уровне 84–88 руб. Прогноз от Спартака Соболева — 83,50–90 руб. за евро, от Марка Гойхмана — 82,1–90,7 руб.

Федор Сидоров допускает снижение курса евро в июне до 84 руб., так как в Европе по-прежнему высока вероятность наступления рецессии. Не добавляют уверенности инвесторам и риски, которые несет все еще возможный дефолт в США, считает он.

Каким будет курс юаня в июне

У Китая тоже не все так хорошо, как кажется. Экономика страны восстанавливается темпами ниже ожидаемых. Во-первых, речь о слабом росте промышленного производства. В годовом выражении по итогам апреля показатель вырос на 5,6%, а это почти вдвое меньше, чем ожидал рынок. Слабые результаты и в розничных продажах. В январе и феврале они росли на 3,5% год к году (год назад рост был вдвое больше). Все это указывает на постепенное дальнейшее ослабление юаня к доллару и другим мировым валютам, говорит Маслов.

По отношению к рублю курс юаня снизится до 11,2–11,6, полагает Маслов. Гойхман считает возможным курс в границах 10,7–12,1 руб. за юань.

По мнению Федора Сидорова, с учетом возможного «краха доллара» и в свете планов по созданию единой валюты БРИКС+ в июне мы можем увидеть потолок курса юаня в 12–12,5 руб.

По словам Владислава Антонова, юань в предстоящие недели будет торговаться в диапазоне между 10,6 и 12 руб. Соболев прогнозирует более узкий коридор —10,9—11,9 руб. Аналитики УК «Альфа-Капитал» ждут 11,1–11,35 руб. «в силу наличия определенного дефицита валюты».

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