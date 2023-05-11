Доллар подешевел: пора ли закупаться валютой перед отпуском Эксперты рассказали, каким может быть курс валют в ближайшие недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар падает к рублю уже месяц. И наиболее резкое его ослабление было замечено сегодня. Если 12 апреля торги на бирже шли на уровне 82 рублей за доллар, то сегодня он уже опускался к 75 рублям. На момент публикации курс доллара на бирже равен 76,9 руб. Стоит ли сейчас закупаться долларом перед отпуском или на «черный день», пока дешево, — расскажет NEWS.ru.

Что сейчас влияет на курс доллара США

Один из факторов — обсуждение угрожающего Штатам дефолта. Дело в том, что госдолг страны достиг своего законного потолка в 31,4 трлн долларов еще 19 января, и если до 1 июня конгресс страны не увеличит его размер или не приостановит его действие, Штаты могут объявить дефолт. Об этом уже предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

26 апреля республиканцы в нижней палате конгресса с большим перевесом в голосах одобрили законопроект, который позволяет повысить потолок госдолга США на $1,5 трлн, одновременно урезав расходы правительства Джо Байдена на $4,8 трлн. Речь идет в том числе о сокращении медицинского страхования для социально незащищенных групп населения и других бюджетных расходов.

Однако Байден и демократы, которые контролируют верхнюю палату конгресса, расходы сокращать не хотят и настаивают на повышении лимита госдолга без озвученных республиканцами условий. Переговоры двух партий во вторник уже провалились, следующие намечены на эту пятницу.

И несмотря на то, что такая ситуация с госдолгом происходит чуть ли не каждый год, и ее всегда удается решить, рынок такие новости отпугивают и заставляют меньше закупаться американской валютой.

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Как влияет на курс доллара американский центробанк

Неделю назад Федеральная резервная система (ФРС) — американский Центробанк — решил снова повысить свою ставку — на этот раз уже до 5,25%. ФРС делает это регулярно с июня прошлого года в связи с высокой инфляцией с Соединенных штатах (как и в России, ставка американского центробанка повышает кредитные ставки и тем самым делает доллар менее доступным и более дорогим).

В то же время последнюю пресс-конференцию главы Федрезерва Джерома Пауэлла рынок оценил как сигнал того, что ФРС готова сделать паузу в повышении ставки (то есть в повышении курса доллара). О таком намеке чиновника пишет Bloomberg.

И причем тут нефть

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров со ссылкой на Минэнерго США отмечает: размер стратегических запасов нефти в стране еще в конце прошлого года опустился до самой низкой отметки за последние 40 лет.

«То есть сырьевая кубышка Штатов скорее „наполовину пуста“, как тот стакан. Все это вместе и дает нестабильность североамериканской валюты», — говорит он.

Как на рубль влияет российский экспорт

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что рубль сейчас только отбивает прежние потери. Если падение рубля месяц назад было вызвано временным лагом между поставленным сырьем и неполученной на тот момент за него оплатой, то сейчас в страну пошли платежи в иностранной валюте. И это, полагает эксперт, укрепляет рубль (ведь иновалюта на рынке перестает быть дефицитной и дорогой).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как на рубль влияют импортные товары

На повышение курса доллара к рублю играет в том числе и то, что импортеры для ввоза в Россию той или иной иностранной продукции закупают доллары. Но сейчас, опасается финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов, спрос на валюту со стороны импортеров рискует снизиться.

Ведь останавливаются прежде рабочие схемы по обходу санкций и параллельному импорту из Казахстана и Узбекистана. Он шел из обеих стран через Казахстан, но с апреля последний ввел учет таких товаров во избежание попадания страны под вторичные санкции. Теперь доставку бытовой техники перемещают из этих стран в другие.

Еще одной возможной причиной Антонов называет техническую коррекцию курса доллара после ослабления рубля в последние месяцы.

Рынок уже все учел

Управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов считает, что рубль в целом прекратил снижение к доллару, евро и юаню благодаря тому, что все возможные негативные факторы рынком уже учтены. Он также считает, что последнее заседание Центробанка России развеяло спекуляции на тему снижения ключевой ставки и соответствующего удешевления рубля.

«Тем не менее из заявлений регулятора понятно, что ставка будет сохранена на уровне 7,5% на фоне сохранения темпов роста потребительских цен и инфляционных ожиданий», — сказал аналитик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с курсом доллара дальше

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров полагает что наиболее слабый доллар мы увидим в конце мая, так как 1 июня Минфин либо объявит о дефолте, либо сообщит, что его удалось избежать. «До этого момента нервозность рынка будет способствовать снижению курса. Думаю, мы можем уже в 20-х числах мая увидеть доллар по 70 рублей или даже чуть дешевле», — считает инвестор.

Кирилл Дронов из «Альфа Форекса» ждет, что в ближайшие недели доллар опустится до 70-71 руб., евро — до 76-77 руб., а юань — до 10,4-10,6 руб.

Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций» напоминает апрельские оценки своей компании: курс доллара к лету должен был упасть до 75. Однако он допускает, что в ближайшие торговые сессии темп снижения доллара замедлится и что даже вероятен технический отскок (действительно, за время написания материала доллар с позиции в 75,25 руб. отскочил до 76,9 руб.)

Также осторожен Владислав Антонов из BitRiver. В целом, по его словам, пара доллар/рубль находится в комфортном для российского бюджета коридоре в 70-80 руб. «Если рубль не остановит рост, то вполне вероятно увидеть падение доллара до 73 руб. Но, учитывая увеличившийся дефицит торгового баланса до 3,424 трлн рублей и падение барреля российской нефти Urals до $53, комфортный уровень на май для рубля — около 80 рублей», — заключает аналитик.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Закупаться ли долларом, пока дешево

Сегодня курс на бирже был ниже почти на 10%, чем месяц назад, говорит Михаил Зельцер, что вполне неплохой показатель для тех, у кого были планы прикупить доллары. В то же время бояться, что доллар вернется на свои апрельские максимумы в 83,5 руб., не стоит: факторов для этого нет, говорит эксперт.

Владислав Антонов согласен: если доллары нужны для отпуска, то падение курса можно использовать для его покупки. Но большие суммы закупать на «черный день» не стоит, говорит он. Доллар и евро — недружественные россиянам валюты. А США и ЕС пытаются не допустить использование своих валют россиянами.

«Если не хочешь проблем в будущем, избегай долларов и евро для подушки безопасности. Неизвестно, что ожидать от команды Джо Байдена в условиях растущего госдолга и отказа республиканцами повышать его потолок. Если и покупать что-то на черный день, то юань (CNYRUB) и золото (GLDRUB_TOM) на Мосбирже (для этого в любом крупном банке можно открыть брокерский счет. — NEWS.ru.)», — советует аналитик.

Впрочем, ранее большинство опрашиваемых NEWS.ru аналитиков советовали часть сбережений сохранять от инфляции именно с помощью долларов или евро. Перспектив запрета этих валют в России в ближайшее время аналитики не видят.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли сейчас получить доллары наличкой

Если у вас до 9 марта был открыт счет или вклад в иностранной валюте в любом из российских банков, то вы можете снять с него $10 тысяч (или эквивалент этой суммы в евро), а все остальное получить в рублях. Если же валютный счет или вклад был открыт после 9 марта, то всю сумму можно получить только в рублях. В обменниках тоже можно купить наличные доллары и евро.

И важно помнить — там, куда вы прилетели в отпуск, лучше сразу поменять часть долларов или евро на местную валюту, а не расплачиваться ими сразу. Ведь сдачу в долларах и евро вам вряд ли дадут. В лучшем случае предложат рубли, но будет ли выгоден этот курс — большой вопрос.