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«Грэмми» перешла на хеви-метал

Группа Black Sabbath Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа Black Sabbath

культура [ версия для печати ]
Рокеров Black Sabbath наградят за «пожизненные заслуги»

Что общего у Хулио Иглесиаса и британской рок-группы Black Sabbath? Оба в следующем году получат «Грэмми» в номинации «пожизненная награда за достижения». News.ru узнал, чьё ещё творчество решила отметить Американская академия звукозаписи.

Black Sabbath

Отцы-основатели хеви-метала организовали группу в 1968 году и с ходу записали первые десять удачных альбомов, которые долго входили в первую десятку UK Albums Chart.  

«От своих пауэр-риффов до мрачных готических образов Black Sabbath, возможно, изобрели хеви-метал-указатели и повлияли на каждую последующую группу тяжёлого рока», — отметили в Академии.

Хулио Иглесиас

Испанскому красавцу Энрике есть на кого равняться: его отец считается самым коммерчески успешным исполнителем песен на испанском языке. За всю карьеру Хулио продал более 300 миллионов пластинок. В 1970 году он принёс своей стране четвёртое место на Евровидении, где выступал с песней «Gwendolyne».

Джордж Клинтон и его проект Parliament-Funkadelic 

Чернокожий музыкант и вокалист созданных им же психоделических групп Клинтон считается одним из основателей ныне любимого многими фанка и в 1997 году был включён в Зал славы рок-н-ролла.

Донни Хатауэй

Чернокожий музыкант умер трагической смертью в 33 года, успев проявить себя и прочно закрепиться на стезе соула. В 1970-м году Хатауэй издал первый сингл «The Ghetto, Part I», за который и удостоился похвалы журнала Rolling Stone, назвавшего его основной силой в музыке соул.

Дион Уорвик

Американская поп-певица уже пять раз была лауреатом «Грэмми», так что, видимо, в Академии уже решили, что будет проще наградить её за пожизненные заслуги. Уорвик была первой, кто исполнил песни своего знаменитого соотечественника — Берта Бакарака, в том числе «I Say a Little Prayer» и свою версию песни «I'll Never Fall in Love Again», ставшую вскоре всенародным хитом.

Билли Экстайн

Американский певец и трубач, он одним из первых начал прибегать к свинговой манере исполнения. Руководитель биг-бэнда прославился благодаря таким хитам, как «Skylark», «Everything I Have Is Yours», «Prisoner Of Love», «I Apologize» и другим.

Sam & Dave

Дуэт чернокожих музыкантов Самуэля Мора и Дейва Прейтера. Вокалисты попали в Зал славы рок-н-ролла и премии «Грэмми» за исполнение песни «Soul Man».


#музыка #рок #награда
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